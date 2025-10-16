Parque Arauco anunció el lanzamiento de LiveSpace La Mar, su primer edificio multifamily en el país. En Asociación con Desarrolladora del Pacifico y con una inversión de US$16 millones, el proyecto está ubicado en la avenida La Mar 1292, en Miraflores.

El edificio cuenta con 13 pisos y 141 departamentos modernos de 1 y 2 dormitorios con vista al mar desde los pisos superiores. Además, de espacios comunes diseñados para el bienestar y la socialización: gimnasio, coworking, piscina con vista al mar, rooftop con zona de parrillas, social kitchen, áreas pet-friendly, lavandería, estacionamientos y zona para bicicletas.

Parque Arauco también resaltó que el proyecto ha obtenido la certificación LEED Silver, lo que garantiza un diseño eficiente y respetuoso con el medio ambiente. Incluye sistemas de iluminación LED, materiales certificados, reciclaje de agua, ventilación natural y políticas de promoción del reciclaje y del uso de bicicleta. Además, es un espacio 100% libre de humo.

La operación estará a cargo de Homie, proptech mexicana en gestión de alquileres y multifamily en Latinoamérica.

Con LiveSpace La Mar, Parque Arauco suma el multifamily a su portafolio en Perú, tendencia de vivienda para la renta institucional, que gana cada vez más relevancia en la región, y que busca responder a las necesidades actuales de flexibilidad, diseño y vida en comunidad.