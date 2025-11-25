Perú-Petro S.A. concluyó con la calificación de la empresa SPT Energy Group INC, como nuevo operador del Lote VI (Talara) y, en los próximos días, se debe enviar el proyecto de Decreto Supremo para la aprobación del Contrato de Licencia, por parte de los ministerios de Energía y Minas y Economía y Finanzas.

De acuerdo con Perú-Petro, dicha empresa cumplió con todas las exigencias establecidas en las Bases del proceso de Convocatoria, así como con el Reglamento de Calificación y sus Lineamientos, por lo que obtuvo la Buena Pro del Lote VI.

La oferta técnica de SPT Energy Group INC comprende 87 reacondicionamiento de pozos, 252 pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, trabajos adicionales al programa mínimo exigido en las Bases del concurso.

Además, Perú-Petro aseguró que viene trabajando con celeridad a fin de que se pueda reiniciar la producción en el Lote VI y asegurar la continuidad laboral del personal vinculado a las operaciones, así como el mantenimiento de los ingresos por canon y otros beneficios derivados de la actividad petrolera.

Asimismo, reafirmó su compromiso con el desarrollo energético sostenible del país y con la estabilidad económica y social de las zonas productoras, a fin de contar próximamente con un nuevo operador que garantice la inversión, la modernización y la generación de más puestos de trabajo en Piura.