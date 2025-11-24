Luego de que Ositran señalara que Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se estableció en US$ 10,05 para pasajeros internacionales y US$ 6,32 para nacionales, el gremio de aerolíneas anunció que impugnarán por las vías legales correspondientes.

“Al momento de emitir este comunicado, aún no se ha publicado el acto administrativo formal que aprueba la tarifa ni la metodología técnica utilizada por el regulador. Sin embargo, dada la similitud con los montos originalmente propuestos, adelantamos que no estamos de acuerdo con la decisión y que la impugnaremos por las vías legales correspondientes ”, indicaron.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Ante los hechos, indicaron que sostendrán una reunión con el presidente de la República, José Jerí, para abordar la situación. “Solicitamos al mandatario liderar una solución definitiva en beneficio de los usuarios del AIJCH, la competitividad del país y el turismo peruano”.

En su comunicado las aerolíneas explican que los aeropuertos que compiten con Lima -como los hubs internacionales de Bogotá y el de Ciudad de Panamá- no cobran TUUA de transferencia. Y que cuando se evaluó aplicar un cobro similar en uno de ellos, fue el propio concesionario el que pidió al Estado no seguir adelante para no afectar su competitividad. En Latinoamérica, solo São Paulo-Guarulhos tiene una tarifa comparable de US$ 2,49, tres veces menor que la anunciada para el nuevo Jorge Chávez (304% más alta)

“También advertimos que los valores de inversión declarados por LAP en el Aeropuerto de Lima no han sido fiscalizados aún, por lo que OSITRAN los habría asumido como válidos sin ninguna verificación previa, lo que resulta preocupante tratándose de un monto que impactará directamente en millones de pasajeros y la competitividad del país. Asimismo, no se habría determinado si los servicios incluidos en la TUUA de transferencia ya están cubiertos por la TUUA de salida que pagan los usuarios regulares del aeropuerto”, manifiestan.

Nuevo aeropuerto internacional Jorge Chavez. Foto: Julio Reaño/@photo.gec / Julio Reaño

Además, recordaron que el concesionario Lima Airport Partners (LAP) se retiró de la mesa de negociación, pues se negó a asumir cualquier costo financiero o administrativo asociado a dicho proceso de cobro pese a que el beneficio económico es suyo.

“Este intento de trasladar responsabilidades a las aerolíneas resulta inaceptable”, dicen.

“Advertimos que esta decisión se llevará a cabo en el momento del año con mayor tráfico de pasajeros, a lo que debe añadirse la extensión del plazo de mantenimiento de la pista antigua recientemente anunciada por LAP. Los propios actos del concesionario pueden perjudicar seriamente la experiencia de los pasajeros del Aeropuerto de Lima”, añadieron.