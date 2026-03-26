Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Víctor Gobitz, Presidente de Quilla Resources Inc., analiza PDAC 2026
Víctor Gobitz, Presidente de Quilla Resources Inc., analiza PDAC 2026
Por Víctor Gobitz

“Prospectors and Developers Association of Canadá” (PDAC) es un evento anual inaugurado durante la Gran Depresión, en 1932, como un encuentro de geólogos, aprovechando que el periodo más crudo del invierno dificultaba el trabajo de campo. Sin embargo, ha devino en uno de los principales eventos mineros globales, que solo se suspendió por la Segunda Guerra Mundial y la pandemia del Covid-19.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.