Las acciones de aerolíneas se desplomaron este lunes, mientras compañías de todo el golfo Pérsico ampliaron suspensiones generales de vuelos, generando graves disrupciones en algunos de los aeropuertos más transitados del mundo, en medio del conflicto en Medio Oriente.

En esa línea, Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, suspendió todas las operaciones hacia y desde Dubái y advirtió sobre alteraciones hasta el jueves. Por su parte, Etihad Airways extendió las cancelaciones hasta las 14:00 de este lunes, mientras que Qatar Airways informó que los vuelos hacia y desde Doha fueron suspendidos debido al cierre del espacio aéreo de Qatar.

En Europa, las principales acciones de las aerolíneas se desplomaron ante la preocupación de que el conflicto frene los viajes justo cuando el sector se encamina al crucial periodo de verano. Deutsche Lufthansa AG llegó a caer hasta 11%, la matriz de British Airways, IAG SA, cayó 13% y el Air France-KLM perdió 10% en las primeras operaciones europeas.

El conflicto en el Medio Oriente también está impulsando el precio del petróleo, lo que incrementa el costo del combustible para las aerolíneas, su mayor gasto. Además, el cierre del espacio aéreo obliga a muchas aeronaves a tomar rutas más largas, elevando nuevamente sus costos operativos.

MÁS INFORMACIÓN: La mayor refinería de Aramco en Arabia Saudí recibe el impacto de restos de drones iraníes

Cabe precisar que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó que la campaña de bombardeos contra Irán continuará hasta que se cumplan sus objetivos, lo que profundizó la caída de las acciones de aerolíneas mientras los inversionistas evaluaban el impacto de vuelos cancelados, cierres de espacio aéreo y prolongadas interrupciones.

Cathay llegó a perder hasta 7% en la apertura en Hong Kong, mientras Singapore Airlines Ltd. cayó hasta 7,5%. Qantas Airways Ltd, retrocedió hasta 10%. Por su parte, la autoridad civil de Emiratos Árabes Unidos informó que atendió a más de 20.000 pasajeros afectados por la disrupción, asimismo, varios aeropuertos del Golfo quedaron atrapados en el fuego cruzado cuando Irán lanzó misiles y drones en la región en respuesta al ataque del sábado por fuerzas aéreas de Israel y Estados Unidos.