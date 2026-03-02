Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El comunicado del ministerio añade que “el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no han sido afectados por este incidente”. (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
El comunicado del ministerio añade que “el suministro de petróleo y sus derivados a los mercados locales no han sido afectados por este incidente”. (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)
/ ANDREJ ISAKOVIC
Por Agencia EFE

La refinería del gigante petrolero saudí Aramco en la ciudad portuaria de Ras Tanura, una de las mayores del país árabe, recibió el impacto de los restos de dos drones iraníes interceptados por las defensas antiaéreas saudíes, lo que generó “un pequeño fuego” en las instalaciones y el cierre de algunas “unidades” como medida de precaución.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.