La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) ha acordado en su reunión de este domingo, tras los ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, un aumento de la producción de petróleo hasta llegar a los 206.000 barriles diarios, una cantidad muy superior a los 137.000 barriles propuestos inicialmente y lejana también de la cifra más elevada, que hablaba de incrementar la producción hasta los 411.000 barriles diarios, informó Bloomerg Línea.

Miembros clave de la OPEP+. Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ anunciaron que aumentarán sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior a lo previsto, ante la desestabilización del transporte de crudo derivada del conflicto de Irán.

En la reunión se han dado cita ocho miembros del grupo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, entre ellos Rusia, que ya tenían previsto reunirse este domingo.

La Cúpula de Hierro intercepta misiles de todo tipo en pleno vuelo para proteger a los ciudadanos de Israel. (Foto: Jack Guez / AFP) / JACK GUEZ

Los delegados habían dicho antes que los ocho probablemente acordarían un aumento menor de 137.000 barriles diarios para abril, ya que el grupo se prepara para la demanda del verano boreal y los precios del crudo habían subido por las expectativas de un ataque estadounidense contra Irán, que comenzó el sábado, informó AFP.

En estas reuniones participan representantes de los países con más peso en la producción y exportación de petróleo. En ellas se discuten una serie de temas relacionados con el mercado energético, y se acuerdan las cantidades que se van a producir. De los países de la OPEP+ procede cerca del 40% del suministro mundial de crudo.

Arabia Saudí, Irak, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos ya habían comenzado a impulsar sus exportaciones de petróleo el mes pasado, imitando el aumento que algunos de ellos experimentaron durante el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares de Irán en junio pasado.

Que puedan continuar así puede dependerá en última instancia del estado del Estrecho de Ormuz, cuyo tráfico se ha reducido al mínimo a medida que se desarrolla el conflicto. Y es que la disputa abierta el sábado con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán pone en serio peligro el tránsito marítimo del crudo por el estrecho de Ormuz, por donde pasa habitualmente el 20% del petróleo consumido a nivel mundial.

Ayer sábado Irán anunció a la UE el cierre “de facto” del estrecho de Ormuz. Y desde los primeros bombardeos israelo-estadounidenses del sábado, la república islámica respondió disparando misiles y drones contra las monarquías árabes situadas en la otra orilla del Golfo, como Arabia Saudita, Baréin, Emiratos y Catar, que albergan bases norteamericanas.

Petróleo.

Precio del petróleo

El precio del barril de Brent había integrado ya antes del sábado la prima de riesgo geopolítico, y escalado a más de US$72. El lunes podría seguir subiendo con fuerza en cuanto abran los mercados, advierten los analistas.

Los precios del petróleo Brent suben este domingo entre un 8% y un 10%, situándose el barril en torno a los US$80 en el mercado extrabursátil, según han asegurado a Reuters “dos fuentes comerciales”.

Capacidad de producción

La capacidad de producción excedente del grupo se limita en gran medida a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, que en conjunto poseen alrededor de 2,5 millones de barriles diarios, o menos del 3% de los suministros mundiales, según la Agencia Internacional de la Energía. Algunos analistas creen que incluso esta cifra podría estar sobreestimada.

“Todo lo que se introduce ahora deja menos reservas”, dijo Helima Croft , directora de estrategia de mercados de materias primas en RBC Capital Markets LLC, en declaraciones ecogidas por Bloomberg.

De cara a 2026, los principales comerciantes y pronosticadores se habían preparado para un excedente sustancial de petróleo, ya que el aumento de la producción en todo el continente americano superó el crecimiento de la demanda, que se ha desacelerado.

Sin embargo, el panorama se ha visto alterado después de que productores desde Norteamérica hasta Kazajistán se vieran afectados por interrupciones, mientras que las sanciones provocaron una acumulación de cargamentos procedentes de Rusia e Irán, inaccesibles para la mayoría de los compradores. Mientras tanto, China ha seguido absorbiendo parte del excedente para sus reservas estratégicas, analiza El Economista (España).

Hace casi un año, los saudíes sorprendieron a los comerciantes de crudo al reanudar rápidamente la producción, suspendida desde 2023, ignorando las advertencias generalizadas de que los mercados petroleros mundiales ya estaban bien abastecidos.