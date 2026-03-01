Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) ha acordado en su reunión de este domingo, tras los ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, un aumento de la producción de petróleo hasta llegar a los 206.000 barriles diarios, una cantidad muy superior a los 137.000 barriles propuestos inicialmente y lejana también de la cifra más elevada, que hablaba de incrementar la producción hasta los 411.000 barriles diarios, informó Bloomerg Línea.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.