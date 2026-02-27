El Poder Ejecutivo designó hoy a Nilo Rubén Pereira Torres en el puesto de viceministro de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en reemplazo de Luis Enrique Jiménez Borra.

Mediante la Resolución Suprema N° 010-2026-EM, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se nombró viceministro de Hidrocarburos a Nilo Rubén Pereira Torres, cargo considerado de confianza.

Asimismo, por Resolución Suprema N° 010-2026-EM, se aceptó la renuncia de Luis Enrique Jiménez Borra, quien estuvo al frente del Viceministerio de Hidrocarburos desde diciembre del 2025, dándole las gracias por los servicios prestados.

“Encargar las funciones del puesto del Despacho Viceministerial de Hidrocarburos, a partir del 24 de febrero de 2026, al señor Nilo Rubén Pereira Torres, viceministro de Electricidad, en adición a sus funciones y en tanto se designe a su titular”.

La presente Resolución Suprema es refrendada por el ministro de Energía y Minas, Ángelo Victorino Alfaro Lombardi.

Más sobre el nuevo viceministro

Pereira Torres Posee más de 25 años de experiencia en el sector eléctrico, desempeñándose como gerente general de Electro Ucayali S.A., Electro Oriente S.A., y Electro Tocache S.A., entre otros.