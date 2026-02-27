Resumen

La transferencia se realiza en el marco del artículo 15 de la Ley N.º 32513. Foto: Gob.pe
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó la transferencia de hasta S/ 599,1 millones a favor de diversos gobiernos locales para garantizar la continuidad de 981 inversiones en ejecución en 541 municipalidades del país, evitando la paralización de obras que impactan directamente en la calidad de vida de miles de familias.

