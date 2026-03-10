Escuchar
El consejero delegado de la empresa estatal saudí, Amin Nasser, en la conferencia posterior a la comunicación de resultados trimestrales, dijo ser relativamente optimista de que estas operaciones puedan realizarse en cuestión de días. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg.
/ Andrey Rudakov
Por Agencia EFE, Agencia AFP

La compañía saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, está trabajando contrarreloj para acondicionar el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, oeste del país, lo que permitiría exportar 5 millones de barriles diarios que utilizarían el paso del Canal de Suez en lugar del estrecho de Ormuz.

