La compañía saudí Aramco, la mayor petrolera del mundo, está trabajando contrarreloj para acondicionar el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, oeste del país, lo que permitiría exportar 5 millones de barriles diarios que utilizarían el paso del Canal de Suez en lugar del estrecho de Ormuz.

El consejero delegado de la empresa estatal saudí, Amin Nasser, en la conferencia posterior a la comunicación de resultados trimestrales, que recoge la prensa especializada, dijo ser relativamente optimista de que estas operaciones puedan realizarse en cuestión de días.

Los siete millones de barriles que Aramco exporta a diario salen actualmente casi todos desde el Golfo Pérsico, en el este del país, en particular desde el puerto de Dammam, y transitan a continuación por el estrecho de Ormuz.

Este estrecho concentra una quinta parte del tráfico marítimo de petróleo mundial, además de ser un punto neurálgico para el transporte de gas natural, fertilizantes y otros minerales críticos.

Los ataques a petroleros y cargueros que circulaban por Ormuz -que han dejado ya siete marineros muertos, según cifras de la Organización Marítima Internacional- más las amenazas persistentes de la Guardia Revolucionaria iraní de seguir con esos ataques tienen el estrecho prácticamente cerrado al tráfico.

Este cierre ha elevado el precio del barril de petróleo hasta niveles que no se veían desde 2022: el lunes, el barril de brent, de referencia en Europa, llegó a rozar los 120 dólares, aunque las declaraciones posteriores del presidente estadounidense Donald Trump de que contemplaba un fin cercano a la guerra tuvieron un efecto tranquilizador y al filo del mediodía el brent cotiza a menos de 93 dólares.

Aramco advierte de consecuencias “catastróficas” de la guerra en el mercado petrolero

La guerra en curso en Medio Oriente podría resultar desastrosa para el mercado petrolero, por lo que es fundamental reabrir el estrecho de Ormuz, afirmó este martes el presidente y CEO de la petrolera Saudi Aramco, Amin H. Nasser.

“Cuanto más dure la perturbación, más catastróficas serán las consecuencias para los mercados petroleros mundiales y más drásticas las consecuencias para la economía global”, dijo en una conversación con medios en el 11º día de conflicto.

“Es absolutamente crucial que se reanude el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz”, por donde transita el 20% del crudo consumido a nivel mundial y cerrado de facto por los iraníes en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel", añadió Nasser.

Los precios del petróleo han fluctuado enormemente debido a las interrupciones en el suministro, disparándose un 30% el lunes antes de volver a caer tras los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que la guerra podría terminar “pronto”.

“La interrupción ha provocado una grave reacción en cadena no sólo en el transporte marítimo y los seguros, sino que también ha tenido un tremendo efecto dominó en la aviación, la agricultura, la automoción y otras industrias”, aseguró Nasser, en un encuentro con la prensa con ocasión de la publicación de los resultados de Aramco en 2025.

“Aunque hemos sufrido interrupciones en el pasado, esta es, con diferencia, la mayor crisis a la que se ha enfrentado la industria del petróleo y el gas de la región”, sentenció.

Aramco informó de una caída del 12,1% en sus ingresos netos en 2025, después de que el aumento de la oferta, los aranceles estadounidenses y otros factores económicos adversos afectaran su facturación.

En concreto, Aramco, el mayor exportador de petróleo del mundo, registró unos ingresos netos de US$93.380 millones en 2025, lo que supone un descenso con respecto a los US$106.240 millones de 2024.