La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, gesticula mientras habla durante el último día de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, el 23 de enero de 2026 | Foto: Fabrice COFFRINI / AFP
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, aseguró el pasado jueves que “si el conflicto (en Oriente Medio) se prolonga, tiene un potencial evidente de afectar los precios, los mercados energéticos y a la inflación a nivel mundial”.