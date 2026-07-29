Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed). Photographer: Al Drago/Bloomberg
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal (Fed). Photographer: Al Drago/Bloomberg
/ Al Drago
Por Agencia EFE

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantiene las tasas de interés en el rango del 3,5% y el 3,75% pese a las presiones del presidente, Donald Trump, para que se rebajen y con tres votos a favor de una subida de un cuarto de punto.

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