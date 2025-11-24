El Pleno del Congreso iniciará el debate del dictamen de ley de Presupuesto Público desde este martes 25 a las 11 a.m. y que continuará el miércoles 26 a las 10 a.m. en el Hemiciclo de Sesiones.

En la agenda del Pleno también están los proyectos de Endeudamiento Público para 2026 y de Equilibrio Fiscal.

Según el proyecto del Ejecutivo, el presupuesto para el 2026 supera los S/257.000 millones.

De acuerdo con el artículo 80 de la Constitución, si la autógrafa de ley de Presupuesto Público no es enviado al Poder Ejecutivo hasta el 30 de noviembre, entrará en vigencia el proyecto inicialmente presentado por el gobierno a través de un decreto legislativo.

Además, de acuerdo al artículo 81 del Reglamento del Congreso, en su inciso C, la dinámica en el parlamento iniciará con la participación del presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso).

Soto sustentará los dictámenes correspondientes precisando las prioridades asignadas al gasto público y para cada sector.

Luego de ello, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, expondrá su punto de vista sobre el dictamen de la Comisión de Presupuesto y la ministra de Economía, Denisse Miralles, explicará los pliegos de ingresos públicos.

Posteriormente, cada uno de los ministros de Estado hará uso de la palabra para sustentar sus pliegos de egresos de sus respectivos sectores, además de señalar los resultados y ejecución de sus sectores en el año.

Tras ellos, participarán los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Jurado Nacional de Elecciones y de la Defensoría del Pueblo.

Pasada las intervenciones de dichas autoridades, participarán los voceros de los grupos parlamentarios. Una vez concluido el debate, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros expresará estar o no de acuerdo con el dictamen de la ley de Presupuesto Con ello, se procederá a la votación del Pleno.

Cabe recordar que el año pasado, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de presupuesto el sábado 30 de noviembre, casi a media hora de la media noche de cumplirse el límite establecido en la Constitución.