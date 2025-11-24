La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, participó en la sesión de sustentación del pedido de delegación de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución del Congreso. Allí planteaó autorizar a los gobiernos regionales y locales a destinar hasta el 10% de los recursos del canon minero a inversiones en infraestructura turística.

“En esa línea lo que proponemos es que los gobiernos regionales y locales puedan canalizar hasta el 10% de los recursos provenientes del canon minero hacia inversiones que fortalezcan la infraestructura turística y la promoción de destinos locales en concordancia, por supuesto, con los principios del desarrollo sostenible, descentralización y competitividad territorial”, dijo la titular del Mincetur.

La exposición se desarrolló en el Hemiciclo del Palacio Legislativo y, simultáneamente, de manera virtual, con la presencia de diversos ministros de Estado.

Durante su intervención, la titular del Mincetur presentó dos propuestas más. Una de ellas, busca establecer un sistema alternativo de indemnizaciones en materia de propiedad intelectual.

Este mecanismo permitirá a los titulares de derechos de autor y conexos optar por un modelo más predictible y eficiente para determinar compensaciones, reforzando la protección de los derechos de propiedad intelectual y la propiedad industrial, así como la lucha contra la falsificación y la piratería.

Ministra Teresa Mera participó en la sesión de sustentación del pedido de delegación de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución del Congreso. Foto: Mincetur

La última iniciativa legislativa establece un marco claro para la notificación y retiro de contenidos protegidos en plataformas digitales, así como la delimitación de responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet.

Finalmente, la ministra reafirmó que ninguna de las tres propuestas presentadas demanda mayores recursos al tesoro público, ni generan nuevas obligaciones, enfatizando que su aprobación permitirá cumplir compromisos internacionales, fortalecer el turismo e impulsar el crecimiento económico del país.