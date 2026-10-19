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Canon: mucha plata, pocas nueces

“Entre el 2017 y 2025, de cada S/100 que las municipalidades destinaron a proyectos, apenas 21 fueron a agua, saneamiento, educación, salud y electricidad”.

    Pablo de la Flor
    Por

    Especialista en políticas públicas

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)

    En enero, las nuevas autoridades regionales y municipales recibirán más dinero que cualquiera de sus antecesores. En lo que va del 2026, ya se transfirieron más de S/13.000 millones por canon y regalías mineras en favor de los gobiernos subnacionales, un récord. El próximo año el monto podría bordear los S/20.000 millones. ¿Se traducirán esos recursos en agua, desagüe, escuelas y postas? Si la última década sirve de guía, no es muy probable.

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