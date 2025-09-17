Esta miércoles 17 de septiembre la cotización del dólar alcanzó su nivel más bajo de los últimos cinco años. Ha cerrado en S/3,478, mientras que el martes fue de S/3,479 al cierre del mercado, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,493 y esta semana la tendencia ha seguido a la baja.

En tanto, en el mercado paralelo, la compra estuvo cotizando en S/3,460, con una caída del 0,015% frente al día anterior, y S/3,490 la venta, con una contracción de 0,01% frente al día martes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En lo que va del año, el sol acumula una apreciación frente al dólar en el orden del 7%, como comentó Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del BCRP, durante la semana previa. La última vez que el sol peruano tuvo una cotización por debajo de los S/3,50 fue en junio 2020.

De hecho, refirió que la canasta de monedas respecto al dólar muestra que este año, en promedio, las divisas mostrarán una apreciación de 9,6%. “Hay monedas que se han fortalecido mucho como el Euro, que se apreció 12,7%, o el real brasileño también”, comentó. Entre ellas, claro, está también el sol peruano.

El Euro, por su parte, cotizó en S/3,851 la compra y S/4,363 la venta, de acuerdo a las cifras registradas por Sunat. En tanto, en base a las cifras del BCR, la venta del euro cerró el miércoles en S/4.136 y el martes en S/ 4,129.