Premio Avonni-CCL
Por Redacción EC

ForoInnovación, la Cámara de Comercio de Lima y el diario El Comercio, distinguieron en la ceremonia de Premiación Avonni-CCL, a los innovadores e innovadoras que hoy están transformando el país. A la premiación, realizada en la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC, asistió Ana Sofía Rodríguez Yañez, Viceministra de la Mujer y las exautoridades Ana María Choquehuanca, exministra de Producción y Teresa Mera Gómez, exministra de Comercio Exterior y Turismo.

