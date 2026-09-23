Empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones de distintas regiones del país podrán participar en la cuarta edición del Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL, iniciativa que llegó a Cusco en septiembre como parte de su estrategia de descentralización.
Empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones de distintas regiones del país podrán participar en la cuarta edición del Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL, iniciativa que llegó a Cusco en septiembre como parte de su estrategia de descentralización.
Por Redacción EC

La innovación que se desarrolla fuera de Lima busca ganar mayor visibilidad. Empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones de distintas regiones del país podrán participar en la cuarta edición del Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL, iniciativa que llegó a Cusco en septiembre como parte de su estrategia de descentralización.

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