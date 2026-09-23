La innovación que se desarrolla fuera de Lima busca ganar mayor visibilidad. Empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones de distintas regiones del país podrán participar en la cuarta edición del Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL, iniciativa que llegó a Cusco en septiembre como parte de su estrategia de descentralización.

La presentación del premio tuvo dos momentos en la ciudad. El primero se realizó en el marco del Cusco CEO Summit 2026, donde líderes empresariales y representantes del ecosistema conocieron la convocatoria y participaron en la presentación de Juan Carlos Sznak, CEO y cofundador de HOSEG, ganador de la edición 2025 en la categoría Innovación Social UTEC por Älpafill.

La iniciativa reconocida utiliza fibra de alpaca para desarrollar una solución innovadora en el Perú y sirvió como ejemplo de los proyectos que el premio busca identificar y visibilizar.

El segundo encuentro se realizó en la Universidad Continental, donde se presentó el proceso de postulación, las categorías y los criterios de evaluación de la cuarta edición del premio.

Innovación que nace desde las regiones

El lanzamiento en Cusco también permitió reunir a proyectos que forman parte de la trayectoria de Avonni-CCL. Entre ellos estuvieron Älpafill, reconocido en la edición 2025, y Cachimboz, proyecto cusqueño liderado por Wilson Ccopa y ganador de la primera edición del premio.

Para Carolina Álvarez Bisso, directora ejecutiva de ForoInnovación Perú, la llegada a Cusco busca acercar el premio a los actores que desarrollan soluciones desde las regiones.

Empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones de distintas regiones del país podrán participar en la cuarta edición del Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL, iniciativa que llegó a Cusco en septiembre como parte de su estrategia de descentralización.

“Queremos que Avonni-CCL siga identificando y visibilizando la innovación que se desarrolla en distintas partes del país. Llegar a Cusco significa acercarnos a quienes están creando soluciones desde la región y generar nuevos espacios para que puedan ser reconocidos y conectados con el ecosistema de innovación”.

En esa misma línea, Saile Astete, gerente del campus Cusco de la Universidad Continental, destacó el potencial de las iniciativas que surgen fuera de Lima.

“Cada proyecto que nace en una región y se convierte en una solución de impacto demuestra que la creatividad, el conocimiento y el emprendimiento son recursos distribuidos en todo nuestro territorio”.

Dos nuevas categorías

La cuarta edición del Premio Avonni-CCL amplía además los ámbitos de innovación que busca reconocer con la incorporación de dos nuevas categorías: Agro para el Futuro Agrícola Cerro Prieto e Innovación en Salud Pacífico.

La primera está orientada a soluciones innovadoras frente a los desafíos del sector agropecuario, mientras que la segunda busca reconocer iniciativas que generen nuevas respuestas y valor en el ámbito de la salud.

Empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones de distintas regiones del país podrán participar en la cuarta edición del Premio Nacional de Innovación Avonni-CCL, iniciativa que llegó a Cusco en septiembre como parte de su estrategia de descentralización.

Estas categorías se suman a Innovación Pública, Innovación Social, Innovación Financiera, Recursos Naturales y Acción Climática Sky y Soluciones y Servicios Digitales Entel.

Con esta nueva edición, el premio mantiene abierta la convocatoria para empresas, emprendimientos, organizaciones e instituciones que desarrollen soluciones innovadoras con impacto y cumplan con los criterios establecidos en las bases.

Las postulaciones al Premio Avonni-CCL 2026 se encuentran abiertas. Las categorías, bases y proceso de inscripción están disponibles en www.avonni.pe.