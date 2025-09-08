La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), mediante Circular N.°F-614-2025 publicada hoy en el diario El Peruano, ha dispuesto la actualización trimestral del monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD).

De acuerdo con la norma en mención, se ha actualizado el monto máximo de S/120,500 en el período junio – agosto 2025 a S/118,300 en el período septiembre – noviembre 2025. La SBS precisó que la cobertura que brinda el FSD se ajusta trimestralmente por la variación del Índice de Precios al por Mayor (IPM) y la reducción del monto de cobertura se explica por la variación negativa del IPM.

¿Qué es el FSD?

El Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) es la entidad encargada de proteger a los depositantes cuando una entidad autorizada a captar depósitos es intervenida o liquidada por la SBS. Cabe precisar que el FSD cubre los depósitos nominativos; es decir, aquellos en los que aparece el nombre del titular o titulares del depósito, sean personas naturales o personas jurídicas privadas sin fines de lucro.

También están cubiertos los depósitos a la vista de las demás personas jurídicas, exceptuando los correspondientes a las empresas del sistema financiero. Dentro de los depósitos cubiertos se encuentran los depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). También están cubiertos los intereses corridos de los depósitos mencionados, a partir de la fecha de inicio del depósito o de su última renovación.

Ahorro en banco, financieras y cajas ahora están protegidos hasta por S/118.300

Como consecuencia a esta actualización del monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo y las cuentas CTS que poseen las personas en bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito (no aplica para cooperativas de ahorro y crédito), siguen protegidas por encima de S/100.000 desde hace más de 6 años (junio de 2019).

¿Por qué es importante el FSD?

Dicho respaldo permite al ahorrista recuperar su dinero (incluidos los intereses ganados) hasta el monto máximo indicado, ante la posibilidad de quiebra de alguna de las entidades financieras aseguradas.

¿Qué entidades están cubiertas por el FSD?

A la fecha, existe un total de 39 instituciones financieras que cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos activo:

• 18 bancos: BCP, BBVA, Scotibank, Interbank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, GNB, Compartamos, Santander Consumer, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China.

• 5 financieras: Confianza, Oh!, Efectiva, Proempresa y Qapaq

• 11 cajas municipales: Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita

• 5 cajas rurales: Cencosud Scotia, Los Andes, Prymera, Del Centro e Incasur

Por otro lado, si una nueva entidad financiera ingresa al Perú, no contará con esta cobertura hasta que cumpla 24 meses de aporte, tal como ocurre actualmente con el banco BCI y la financiera Surgir.

¿Las cooperativas están cubiertas por el FSD?

Las cooperativas de ahorro y crédito (COOPAC) no se encuentran cubiertas por el FSD.

No obstante, estas entidades tienen su propio “seguro”, llamado Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC), cuyo monto máximo de cobertura es de S/10.000, pero que no aplica a todas las COPPAC, pues solo están protegidos los ahorros de aquellas instituciones que hayan aportado al Fondo al menos 24 meses y se encuentren al día en sus pagos.