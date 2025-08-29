La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) alertó sobre empresas que promueven la captación de dinero del público sin tener autorización.

Estas entidades afirman ser especialistas gestionando inversiones en diversos rubros, ofreciendo invertir el dinero que reciben del público en dichos negocios, y prometen pagar altos intereses como ganancia. En algunos casos afirman que, con la firma de un contrato legalizado notarialmente y la entrega de un título valor, el dinero del cliente estaría exento de riesgos.

Ante este panorama, la SBS advirtió que existe un alto riesgo de que los intereses ofrecidos no sean pagados y, además, que el capital entregado por el público no sea restituido, perjudicando a quienes confiaron sus ahorros.

“Invocamos a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero”, señaló la SBS.

¿Cómo denunciar si eres víctima?

Para cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que captan dinero del público, sin autorización de la SBS, los ciudadanos pueden contactar a la entidad a través de:

Teléfonos: 0-800-10840 (línea gratuita a nivel nacional) o 01-200-1930.

Correo electrónico:informalidad@sbs.gob.pe

Web: www.sbs.gob.pe/informalidad

Lista de entidades que no cuentan con autorización de la SBS

Cabe precisar que la ley dispone que toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, y colocar dichos fondos en forma de créditos o inversión, requiere de la autorización previa de la SBS.