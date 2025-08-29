La SBS invocó a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso. Foto: GEC.
La SBS invocó a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso. Foto: GEC.
Redacción EC
Redacción EC

La alertó sobre empresas que promueven la captación de dinero del público sin tener autorización.

Estas entidades afirman ser especialistas gestionando inversiones en diversos rubros, ofreciendo invertir el dinero que reciben del público en dichos negocios, y prometen pagar altos intereses como ganancia. En algunos casos afirman que, con la firma de un contrato legalizado notarialmente y la entrega de un título valor, el dinero del cliente estaría exento de riesgos.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Ante este panorama, la SBS advirtió que existe un alto riesgo de que los intereses ofrecidos no sean pagados y, además, que el capital entregado por el público no sea restituido, perjudicando a quienes confiaron sus ahorros.

PUEDES VER: MEF afirma que en octubre empezarán a transferir recursos a la ANIN: “Calculamos entre S/800 mlls. y S/1.000 mlls.”


“Invocamos a la ciudadanía en general a informarse adecuadamente y tomar las previsiones del caso cuando deba decidir dónde ahorrar o invertir su dinero”, señaló la SBS.

¿Cómo denunciar si eres víctima?

Para cualquier consulta o denuncia relacionada con personas o empresas que captan dinero del público, sin autorización de la SBS, los ciudadanos pueden contactar a la entidad a través de:

Lista de entidades que no cuentan con autorización de la SBS

InverPerú Global S.A.C. https://inverperuglobal.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61573637910088
https://instagram.com/inverperuglobal.pe
https://tiktok.com/@inverper.global
Capital Infinity Perú S.A.C. – ‘Capital Infinity Corporation’https://capitalinfinity.com/
https://www.facebook.com/CapitalnfinityCorporation
https://www.instagram.com/capitalinfinitycorporation/?igsh=MnVmbmVoam1pbW11
Capital Fintech S.A.C. – ‘Capital Fintech’https://capital-fintech.com/  
https://www.facebook.com/profile.php?id=61562006799028&locale=es_LA
Lordglobal E.I.R.L. – ‘Lord Global’https://www.facebook.com/lordglobalfx
https://www.instagram.com/lordglobalfx/
https://www.tiktok.com/@lordglobalfx
‘BlackVank’https://www.facebook.com/profile.php?id=61575990626635&locale=es_LA
https://www.instagram.com/black.vank/
https://www.tiktok.com/@blackvan?_t=Zs-8yz80Yekjpg&_r=1
Inmobiliaria Rengiffo & Asociados S.A.C. – ‘Rengiffo & Asociados’ o ‘Grupo Rengiffo’https://rengiffoyasociados.com/
https://www.facebook.com/rengiffoyasociados22/
https://www.instagram.com/rengiffoyasociados/
https://www.tiktok.com/@rengiffoyasociados?_t=ZS-8xTwwgJzDDb&_r=1
Dominale Service E.I.R.L.https://dominaleservice.com/
https://www.facebook.com/dominale.centro.de.negocios
https://www.instagram.com/dominale.service/
https://www.tiktok.com/@dominale.service?_t=ZM-8zEPUhsD16e&_r=1
Arceo Corporación S.A.C. – ‘Arceo Inversiones’ o ‘Arceo Holdings’https://arceocorporacion.com/
https://www.facebook.com/arceohold
https://www.instagram.com/arceoholdings/
https://www.tiktok.com/@arceocorporacionoficial?_t=ZM-8zEQf0ZVbra&_r=1

LEE TAMBIÉN: Ositrán impone más de S/3,7 millones en sanciones y penalidades a concesionarias: LAP, APM Terminals, entre otras


Cabe precisar que la ley dispone que toda persona que pretenda captar o recibir dinero de terceros, en forma de depósito, mutuo o cualquier otra modalidad, y colocar dichos fondos en forma de créditos o inversión, requiere de la autorización previa de la SBS.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC