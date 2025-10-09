South Summit Korea, co-organizado por IE University y celebrará su segunda edición la próxima semana, este año contará con la participación de dos startups latinoamericanas, Pix Force (Brasil) y Hera Materials (Chile), entre las finalistas que presentarán sus proyectos en el país asiatíco.

La cita asiática se consolida así como un nuevo hub de contactos para los emprendedores regionales, junto con las citas de Madrid.

Por otro lado, ya se han abierto las convocatorias para una nueva edición de la Startup Competition del South Summit Brazil, que se celebrará del 25 al 27 de marzo de 2026 en Porto Alegre. Las startups interesadas pueden presentar su candidatura hasta el 22 de diciembre de 2025 de forma gratuita a través de la web www.southsummit.io/brazil/startup-competition

En su última edición, participaron más de 2.000 startups de 79 países, reforzando el papel de South Summit Brazil como plataforma de conexión entre innovación, inversión y oportunidades reales de negocio en el ecosistema latinoamericano.

Igualmente también está abierto el plazo de registro para participar en la próxima Startup Competition de South Summit Madrid, la competición que cada año elige a las 100 startups más disruptivas e innovadoras del mercado. Los emprendedores interesados en participar pueden presentar sus candidaturas hasta el 15 de enero a través de este enlace.

Un jurado compuesto por destacados inversores y expertos internacionales del ecosistema emprendedor seleccionará las 100 startups finalistas entre todos los proyectos presentados. Estos competirán por el título de ganador global en la Startup Competition de South Summit Madrid 2026, co-organizado por IE University, que celebrará su decimoquinta edición del 3 al 5 de junio de 2026 en La Nave de Madrid.