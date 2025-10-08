Las ventas por comercio electrónico registraron un crecimiento del 18% en volumen durante el primer semestre del 2025, en comparación con el mismo período del 2024. Además, el sector alcanzó los US$8.700 millones, según información de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

Estas cifras representan una consolidación del comercio digital como herramienta clave para los consumidores y las empresas en el país.

En este contexto, LG Perú ha implementado diversas estrategias para fortalecer su presencia en el comercio electrónico.

La marca ha lanzado iniciativas en su página web como los Días LG, ventas nocturnas, gaming nights y last sales, ofreciendo descuentos de hasta 65% dirigidos directamente al consumidor final. Estas promociones son parte de su enfoque para brindar una experiencia de compra única y atractiva a sus clientes.

Además de su enfoque en los consumidores individuales, LG Perú ha diseñado soluciones especialmente pensadas para empresas de todos los tamaños, ya sean pequeñas, medianas o grandes, siempre que cuenten con RUC, que buscan optimizar sus compras tecnológicas de manera ágil y eficiente.

Las empresas podrán acceder a descuentos exclusivos al realizar sus compras en la web.