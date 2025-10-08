Moody’s Analytics proyectó que la economía peruana crezca un 3,3% en 2025, superando la tasa de crecimiento anticipada previamente. La baja inflación, los altos precios del cobre y el gasto público impulsarán la economía.

Respecto a las demás economías latinoamericanas, la calificadora indicó que han demostrado resiliencia en este año a pesar de un entorno externo y múltiples desafíos. Por ende, se anticipa que el PIB de la región se expandirá un 2,3% en 2025, una ligera revisión al alza respecto a nuestras previsiones anteriores, aunque aún por debajo del potencial de la región.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Moody’s Analytics espera que la economía chilena crezca un 2,5% en 2025, impulsada por precios del cobre más altos de lo previsto y condiciones monetarias más flexibles.

Mientras que en Colombia, la disminución del desempleo y la recuperación del crecimiento del crédito se espera que impulsen un crecimiento del 2,6% en 2025, tras un aumento del 1,6% en 2024. La inflación por encima del objetivo y la incertidumbre política impedirán una recuperación más sólida.

La perspectiva para las economías andinas no ha cambiado de manera significativa, pero Moody’s Analytics ha realizado algunas revisiones al alza recientemente.

La calificadora también indicó que la política comercial tendrá un papel destacado en el panorama económico durante el próximo año. Las elecciones legislativas de octubre en Argentina y las elecciones generales de noviembre en Chile inauguran el calendario electoral, mientras que los votantes de Brasil, Colombia y Perú elegirán nuevos presidentes a lo largo de 2026.