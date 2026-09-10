Durante el primer semestre de 2026, las categorías vinculadas al entretenimiento, apuestas y servicios básicos, se encuentran entre las que registraron los mayores niveles de crecimiento dentro del comercio electrónico peruano. Foto: GEC.
Durante el primer semestre de 2026, las categorías vinculadas al entretenimiento, apuestas y servicios básicos, se encuentran entre las que registraron los mayores niveles de crecimiento dentro del comercio electrónico peruano. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

El comercio electrónico en el Perú continúa su acelerado crecimiento y alcanza una nueva escala. Durante el primer semestre de 2026, las ventas online ascendieron a US$19.3 mil millones, lo que representa un crecimiento 50,4% versus el mismo periodo del año pasado, según datos del observatorio ecommerce de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

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