El comercio electrónico en el Perú continúa su acelerado crecimiento y alcanza una nueva escala. Durante el primer semestre de 2026, las ventas online ascendieron a US$19.3 mil millones, lo que representa un crecimiento 50,4% versus el mismo periodo del año pasado, según datos del observatorio ecommerce de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece).

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Este dinamismo también se refleja en la cantidad de transacciones realizadas. Durante el primer semestre de 2026 el ecommerce registró más de 1.000 millones de operaciones, lo que significó un incremento de 49% frente al mismo periodo del año anterior.

Según el gremio, el 60% de peruanos (24.3 millones) hicieron sus compras por internet. Del total de ellos, el 55% de compradores online fueron de provincias, su frecuencia y el ticket de compra es mucho menor que en Lima.

De los US$19.3 mil millones que movilizó el ecommerce peruano durante el primer semestre de 2026, bienes y servicios digitales concentraron el 44,8% del mercado, equivalente a aproximadamente US$8.7 mil millones. En segundo lugar se ubicó retail, con una participación de 30,2% y ventas por alrededor de US$5.8 mil millones, mientras que turismo representó el 25%, con aproximadamente US$4.8 mil millones.

“El liderazgo de bienes y servicios digitales estuvo impulsado, entre otros factores, por la migración hacia canales digitales de operaciones como el pago de servicios básicos, telecomunicaciones y otras transacciones, junto con una creciente adopción de billeteras digitales. Además, el efecto de las apuestas y juegos impulsados por el mundial”, expresó Helmut Cáceda, presidente de Capece.

Categorías que más crecieron

Durante el primer semestre de 2026, las categorías vinculadas al entretenimiento, apuestas y servicios básicos, se encuentran entre las que registraron los mayores niveles de crecimiento dentro del comercio electrónico peruano.

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De acuerdo con Capece, juegos y apuestas a distancia encabezaron el crecimiento, con una expansión de 159% debido a los efectos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , seguida por games, con 110%, y pasajes terrestres, con 105%.

También destacaron cable y streaming, con un incremento de 95%; servicios básicos, con 93%; y taxis y pedidos de delivery, con 87%. El dinamismo alcanzó además a otras categorías de consumo. Belleza y cuidado personal creció 70%; TV, 68%; impresoras, laptops y tablets, 55%; muebles y decoración, 43%; y tecnología, 38%.

“Este comportamiento evidencia que el ecommerce peruano se está diversificando y que una parte importante del crecimiento proviene de categorías asociadas a compras y pagos más frecuentes y recurrentes”, expresó el ejecutivo.

Más de 937 mil comercios ya venden online en Perú

Durante el primer semestre de 2026, el Perú alcanzó los 937.610 comercios que venden por Internet, lo que representa aproximadamente el 28% de las empresas económicamente activas del país, de acuerdo con estimaciones de Capece.

La oferta digital viene mostrando un crecimiento sostenido. En 2025 se contabilizaban 812.603 comercios con presencia de venta online, mientras que en el primer semestre de 2026 la cifra ascendió a más de 937 mil, evidenciando una mayor incorporación de empresas y emprendimientos al ecosistema digital.

Métodos de pago: billeteras digitales ganan participación

Las billeteras digitales se consolidaron como el principal medio de pago del ecommerce peruano durante el primer semestre de 2026. Concentraron el 37,6% del volumen de ventas online, equivalente a US$7.3 mil millones, seguidas por las tarjetas de débito, con 32,4% y US$6,3 mil millones, y las tarjetas de crédito, con 27,9% y US$5,4 mil millones. La boleta en efectivo representó apenas el 2% del volumen, con cerca de US$396 millones.

El liderazgo de las billeteras es todavía mayor cuando se analiza el número de transacciones. De las 1.000 millones de transacciones realizadas durante los primeros seis meses del año, las billeteras digitales concentraron el 60,7%, con más de 664 millones de operaciones. Las tarjetas de débito representaron el 32,2%, con 352.4 millones de transacciones, mientras que las tarjetas de crédito alcanzaron el 6,1%, con cerca de 67 millones de operaciones.

El peruano compra más veces, pero con tickets más bajos

Aunque el ticket promedio del ecommerce descendió 5,3%, al pasar de S/190 en 2025 a S/180 durante el primer semestre de 2026, esta reducción refleja un mayor volumen de transacciones y una creciente penetración del comercio electrónico en categorías de menor valor.

La disminución también se observa según el medio de pago. El ticket promedio con tarjeta de crédito pasó de S/300 a S/284; con boleta en efectivo, de S/125 a S/121; con tarjeta de débito, de S/71 a S/63; y mediante billeteras digitales, de S/41 a S/39.

“Estamos viendo un consumidor mucho más dinámico, que realiza más transacciones con tickets más bajos, gracias al auge de las billeteras digitales. En los últimos cinco años hemos visto que el ticket promedio en el ecommerce ha venido descendiendo. Lo cual no es malo”, explicó el presidente de Capece.

El ticket presenta, además, diferencias importantes dependiendo de la categoría. Entre las de mayor valor se encuentran aerolíneas, con un ticket promedio de S/900; electrodomésticos, con S/850; educación, con S/650; y supermercados, con S/400. En el otro extremo se ubican categorías de menor valor y mayor recurrencia, como telecomunicaciones y comida rápida, ambas con un ticket promedio de S/50; servicios básicos, con S/90; y restaurantes, con S/95.

El ecommerce peruano alcanzó los US$27.750 millones en 2025

El fuerte desempeño registrado durante el primer semestre de 2026 viene precedido por un año de importante expansión para la industria. Al cierre de 2025, el ecommerce peruano alcanzó un volumen de US$27.750 millones, lo que representa un 78% de crecimiento con respecto al año anterior.

El resultado también estuvo acompañado por un cambio en la composición del mercado, con un mayor protagonismo de los bienes y servicios digitales frente a las verticales tradicionalmente asociadas al comercio electrónico.