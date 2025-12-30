Los nuevos informes de tendencias de Nuek, compañía tecnológica especializada en infraestructura de pagos de Minsait (Indra Group), elaborados en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (Afi), reveló que Perú sobresale particularmente por su altísima proporción de comercio electrónico, revelando que más del 70% de este es de carácter internacional, cifra que supera ampliamente a otros países latinoamericanos como Argentina o Brasil, donde este indicador no va más allá del 15%.

Según el análisis, que cubre tres tendencias detectadas: ‘Pagos integrados en la experiencia del cliente’, ‘Del Open Banking al Open Data’ y ‘Raíles de pago y su interoperabilidad’, más del 70% de los usuarios peruanos ha enfrentado dificultades al pagar en plataformas extranjeras, principalmente por costos adicionales, falta de métodos de pago compatibles o preocupaciones sobre la seguridad y privacidad. La creciente participación del Perú en compras internacionales convierte así a la interoperabilidad en un elemento crítico para acompañar el crecimiento del consumidor digital.

Pagos integrados: una experiencia sin fricciones que crece en Perú

Por otro lado, la tendencia “Pago integrados en la experiencia del cliente”, aquellos que se integran de manera automática en la experiencia del usuario, continúa ganando terreno en el país. Sectores como el comercio electrónico, delivery, movilidad urbana, suscripciones y servicios digitales están incorporando este modelo para disminuir el abandono de compra, mejorar la conversión y fortalecer la fidelización del cliente.

Interoperabilidad: un desafío clave para un país que compra en el mundo

El Informe “Raíles de pago y su interoperabilidad” subrayó que, ante la coexistencia de sistemas diversos, cuentas, tarjetas, wallets y dinero tokenizado, la interoperabilidad es fundamental para ofrecer una experiencia de pago más eficiente, especialmente en economías donde el comercio internacional es relevante, como en el caso peruano.

Asimismo, el estudio indicó que el país viene avanzando hacia modelos de datos abiertos mediante iniciativas como el sandbox regulatorio, que promueve entornos controlados para innovar en servicios financieros. Además, la multibancarización característica de la región también se refleja en el Perú, impulsando el interés por soluciones de agregación financiera que ofrezcan mayor control al usuario.