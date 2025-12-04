Uno de los principales desafíos que enfrentan los emprendedores peruanos durante la campaña navideña es competir y destacar en un mercado ampliamente digitalizado. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), el comercio electrónico en Perú creció un 21,2 % y movilizó más de 15 600 millones de dólares en 2024, y solo en el primer semestre de 2025 alcanzó los 8700 millones de dólares.

“El consumidor peruano es hoy más digital y exigente, lo cual se evidencia en que más del 80 % usa redes sociales y el 61,3 % decide su compra después de ver contenido en línea. Esto representa un reto, si se considera que el costo de adquisición de un cliente por canales digitales puede oscilar entre 100 y 300 dólares, dependiendo del sector”, destaca Jorge Conde, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de Lima.

¿Qué tecnologías pueden ayudar a los emprendedores a competir esta Navidad? Conde señala que, según las necesidades de cada negocio, hoy existen herramientas y startups que están ayudando a los emprendedores a ganar visibilidad, ordenar procesos y vender más.

Estas son algunas de las más efectivas y populares del 2025.

Shopping Research de ChatGPT. Es una nueva función que permite a los compradores encontrar emprendimientos. Cuando alguien busca “vestido rojo para Navidad” o “juguetes para niños”, analiza miles de catálogos, precios y reseñas para mostrar las mejores opciones. Si un negocio tiene buenas descripciones, fotos claras y stock actualizado, puede aparecer como recomendación sin pagar anuncios, de manera que compite incluso con grandes marcas. Es una oportunidad directa para aumentar visibilidad y ventas. Prueba la función aquí.

TikTok for Business. Ideal para marcas nuevas. Su algoritmo permite que incluso emprendimientos desconocidos logren miles de vistas sin invertir grandes presupuestos. Genera tráfico inmediato hacia WhatsApp o catálogos digitales, y potencia contenido simple y emocional (recetas, trucos, demostraciones). Según estudios de Material y Nielsen, el 73 % de los usuarios de TikTok visitan una tienda o web mientras usan la aplicación, y las marcas obtienen una eficiencia de ventas 2,9 veces mayor frente a otros medios digitales. Además, sus anuncios son económicos y pueden segmentarse por edad, distrito o intereses. Conoce más de esta herramienta aquí.

YaVendió! Pensada para negocios con alta demanda. Es un asistente virtual peruano que atiende por WhatsApp como si fuera el propio emprendedor: responde dudas, recomienda productos, envía fotos o enlaces del catálogo y puede cerrar ventas 24/7. Aprende del historial de conversaciones, mantiene el tono del negocio y evita que se pierdan clientes cuando llegan demasiados mensajes a la vez. Para un negocio saturado, puede ser la diferencia entre vender 20 o 200 unidades. Puedes descargar la startup en el siguiente enlace: https://www.yavendio.com

TiendaDA. Para los negocios que ya venden, pero sienten que el día no les alcanza. TiendaDA automatiza todo un emprendimiento desde un solo panel: pedidos, pagos, inventario, entregas y atención por WhatsApp, redes o web.

Permite crear una tienda online completa en minutos, integrar distintos métodos de pago y coordinar envíos sin procesos manuales. Reduce errores, acelera la operación y evita el desorden cuando el negocio crece. Es una herramienta de pago, con planes desde 14 dólares, diseñada para escalar sin perder clientes ni tiempo. Conoce más de esta herramienta en el enlace: https://tiendada.com/

Impulso Ulima

Tanto YaVendió! como TiendaDA nacieron en las aulas y laboratorios de innovación de la Universidad de Lima. Sus fundadores, hoy líderes en el ecosistema tecnológico peruano, iniciaron sus proyectos en Primer Paso, el programa de incubación del Centro de Emprendimiento e Innovación (Innova Ulima). “A través de nuestro Centro de Emprendimiento e Innovación, continuamos fortaleciendo el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica en el país, muchos de los cuales hoy brindan soporte directo a otros emprendedores”, explica Jorge Conde.

En la última década, Innova Ulima ha acompañado a más de 3000 emprendedores y 1500 proyectos, al otorgar más de 250 000 dólares en capital semilla y asesoría especializada. Esa apuesta sostenida por el emprendimiento se refleja en el ranking de las 100 mejores startups peruanas, elaborado por Forbes: el 40 % está liderado por egresados de la Universidad de Lima.