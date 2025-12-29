El BCP pisará fuerte en Estados Unidos. Credicorp, holding líder de servicios financieros en el Perú con presencia en Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Estados Unidos, anunció hoy que su subsidiaria, Banco de Crédito del Perú (BCP), suscribió un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones emitidas y en circulación de Helm Bank USA por US$180 millones, este monto-precisa el holding- estará sujeto a un ajuste habitual del precio al cierre de la transacción.

Al 30 de septiembre del 2025 Helm Bank, community bank autorizado a operar en el estado de Florida (Estados Unidos), contaba con US$1.141,8 millones en activos y US$ 106,8 millones de patrimonio neto. “Creemos que la transacción fortalece la estrategia de Credicorp de mejorar sus capacidades transfronterizas para atender a sus clientes con actividad internacional, y refuerza su capacidad para satisfacer las crecientes necesidades de los clientes latinoamericanos, preservando al mismo tiempo el legado de Helm Bank”, refiere el documento.

Para el holding, esta adquisición les permite profundizar su capacidad para servir a los latinoamericanos, cuyas vidas financieras transitan tanto en sus países de origen como en los Estados Unidos”, afirmó Gianfranco Ferrari, CEO de Credicorp.

El ejecutivo aseguró que como Helm Bank está muy enfocado en la atención a la comunidad, junto con su experiencia en la atención a clientes internacionales, lo que se alinea con su estrategia.

En tanto, “asociarnos con Credicorp es una evolución natural para Helm Bank”, afirmó Mark Crisp, presidente y CEO de Helm Bank. “La solidez financiera de Credicorp, la confianza en su reputación y su filosofía centrada en el cliente proveen una sólida base para nuestro próximo capítulo. Juntos, estamos bien posicionados para amplificar nuestro impacto y brindar mayor valor a las comunidades a las que servimos, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica”.

¿Qué falta para sellar la compra?

La finalización y el cierre de la transacción están sujetos a las condiciones de cierre habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias correspondientes en los Estados Unidos y el Perú, explica el grupo.

Helm Bank USA, fundado en 1989, es un community bank constituido en el estado de Florida (Estados Unidos), autorizado para operar en dicho estado por la Oficina de Regulación Financiera de Florida (Florida Office of Financial Regulation- OFR), y está supervisado por la OFR y es un miembro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation - FDIC), que asegura los depósitos de sus clientes.

Al cierre de septiembre de 2025, Helm Bank USA contaba con una cartera de préstamos de US$ 648,2 millones, activos totales de US$ 1.141,8 millones y un patrimonio neto de US$ 106,8 millones.