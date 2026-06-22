Lima será sede de la 17.ª edición del eCommerce Day Perú, el próximo 9 de julio, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para los actores del comercio electrónico y los negocios digitales en el país.

El evento se llevará a cabo en el Swissôtel Lima y forma parte del eCommerce Day Tour 2026, iniciativa regional impulsada por el eCommerce Institute que este año celebra 20 años promoviendo el desarrollo de la economía digital en América Latina.

Con el apoyo institucional de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la jornada reunirá a CEOs, directivos, especialistas y líderes empresariales para analizar los desafíos y oportunidades que enfrenta el comercio digital en Perú y la región.

Bajo el lema “Retail, Digital Channels & AI Revolution”, la agenda abordará temas clave como inteligencia artificial aplicada al negocio digital, comercio unificado, omnicanalidad, marketplaces, retail media, social commerce, logística inteligente, medios de pago digitales y transformación digital.

El presidente del eCommerce Institute y cofundador de VTEX, Marcos Pueyrredon, destacó que el ecosistema peruano atraviesa un momento clave para acelerar la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la colaboración entre los distintos actores de la industria.

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Por su parte, el jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL, Oscar Chávez Polo, resaltó que el sector Comercio acumula 61 meses consecutivos de crecimiento, con tasas superiores al 4 % durante los últimos seis meses, siendo las compras digitales uno de los principales impulsores de este desempeño.

Como parte de su programación, el eCommerce Day Perú 2026 contará con iniciativas orientadas a impulsar la innovación y el desarrollo del ecosistema digital, entre ellas el eCommerce Award Perú 2026, la eCommerce Startup Competition y la AI for Unified Commerce Competition, que reconocerán proyectos y soluciones innovadoras aplicadas al comercio electrónico y al retail.

Asimismo, los asistentes podrán participar en espacios de networking, workshops especializados y actividades de aprendizaje práctico como el Retail & Commerce Discovery, que permitirá conocer experiencias y modelos de gestión implementados por empresas líderes del sector.