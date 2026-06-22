El principal encuentro de Digital Commerce en la región congregará en Lima a empresarios, ejecutivos y expertos internacionales para debatir sobre las tendencias que están transformando el ecommerce, en un contexto de crecimiento sostenido de las compras digitales en el país. Foto: Andina/ Difusión.
El principal encuentro de Digital Commerce en la región congregará en Lima a empresarios, ejecutivos y expertos internacionales para debatir sobre las tendencias que están transformando el ecommerce, en un contexto de crecimiento sostenido de las compras digitales en el país. Foto: Andina/ Difusión.
Por Redacción EC

Lima será sede de la 17.ª edición del eCommerce Day Perú, el próximo 9 de julio, consolidándose como uno de los principales espacios de encuentro para los actores del comercio electrónico y los negocios digitales en el país.

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