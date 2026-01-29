El comercio electrónico continúa situándose como una de las industrias más dinámicas de la economía digital del país. Según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), durante el 2024 el volumen de ventas online superó los US$15.600 millones, lo que representó un aumento de 21,2% respecto al año anterior, y elevó su participación en el PBI nacional a 5,5%.

Este crecimiento también se refleja en un cambio claro en los hábitos de consumo. De acuerdo con un informe de Mercado Libre y GfK, 7 de cada 10 peruanos realizan compras online, una cifra que evidencia cómo el ecommerce ha dejado de ser una alternativa ocasional para consolidarse como un canal habitual de compra.

Esta adopción se ha acelerado en distintos segmentos de la población, impulsada por una mayor confianza en las plataformas digitales y una oferta cada vez más amplia de productos y servicios.

Asimismo, el estudio señaló que los principales factores que impulsan la compra online en el país son el ahorro de tiempo, la garantía y confianza en la transacción, la comodidad de recibir los productos en el lugar que el usuario elija y el acceso a precios más competitivos, confirmando que la preferencia por el canal digital responde tanto a eficiencia como a una mejor experiencia de compra.

5 tendencias clave del comercio electrónico 2026

Envíos el mismo día y servicio postventa como prioridades

La rapidez en la entrega y la calidad del servicio postventa se están consolidando como una tendencia clave en el comercio electrónico. En paralelo, los procesos de cambios, devoluciones y una atención ágil y clara forman parte del valor percibido de la compra desde el primer contacto, especialmente en un entorno donde no existe la posibilidad de tocar o probar el producto.

Provincias como nuevo motor del ecommerce

El informe indicó que el crecimiento más acelerado del comercio electrónico ya no se concentra solo en Lima. Para este año, las provincias impulsarán gran parte de la expansión del e-commerce, impulsadas por mayor conectividad, mejores tiempos de entrega y una oferta cada vez más adaptada a sus necesidades.

Inclusión financiera: métodos de pago accesibles para todos

Hoy, alternativas como las billeteras digitales, los pagos desde el celular o las opciones de “Compra Ahora, Paga Después” están permitiendo que más consumidores se animen a comprar online de forma simple y segura. Estas soluciones hacen que el proceso de pago sea más ágil, reducen los abandonos de compra y generan nuevas oportunidades tanto para los usuarios como para los negocios.

Social commerce y compras por redes sociales

Las plataformas sociales ya no son solo espacios de entretenimiento, sino también canales de compra. El social commerce crece de forma acelerada y, según EAE Business School, entre el 10% y el 20% de las ventas de ecommerce provendrán del live shopping hacia 2026.

Personalización inteligente como pilar de la experiencia

Aunque diversas tecnologías están impulsando el ecommerce, la personalización se ha convertido en un diferenciador clave para la retención y conversión de clientes. Según estudios de McKinsey las sugerencias de productos basados en comportamientos de compra vienen representando una parte importante de ventas en plataformas ecommerce.