Oro rompe nuevo récord y supera los US$ 5.500

El oro marcó un nuevo récord al cierre de esta jornada, superando los US$ 5.500 por onza. Esto significa un avance de 1,5% y acumula un alza de 27% en lo que va del año, según Bloomberg Línea.

En el caso de la plata tuvo un avance de 1% hasta un máximo histórico.

¿Por qué ocurrió el alza?

El portal informa que el incremento e debe a las tensiones geopolíticas y expectativas de una flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Las tensiones geopolíticas también provocaron un aumento en la cotización del petróleo. De hecho, el crudo West Texas Intermediate consiguió su nivel más alto desde septiembre, luego que el presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtiera a Irán de que debe legar a un acuerdo nuclear.

¿Cómo aprovechar el auge de los precios?

Uno de los principales factores que limita la capacidad del Perú para capitalizar este ciclo favorable es la minería ilegal, especialmente en el caso del oro. Según cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), en el 2025 las exportaciones de oro de origen ilegal habrían alcanzado las 110 toneladas, por un valor cercano a los US$12.000 millones.

“El auge de los metales es evidente, pero la discusión está en si los precios se mantendrán elevados durante varios años, impulsados por la transición energética global. Por ello, es clave poner en valor los proyectos mineros en cartera y aprovechar esta coyuntura, ya que existe el riesgo de que el ciclo favorable termine y el país pierda una oportunidad de desarrollo”, señaló Martín Valencia, jefe de Estudios Económicos del IPE.

En esa línea, advirtió que este año el volumen de oro extraído de manera ilegal podría superar al producido formalmente, lo que retrasa el desarrollo de la minería legal en regiones como Madre de Dios, Apurímac, Cajamarca y La Libertad, y pone en riesgo proyectos mineros valorizados en más de S/12.000 millones.

“Un caso emblemático es Conga, que estuvo paralizado durante años por cuestionamientos ambientales. Sin embargo, hoy en esa misma zona se desarrolla minería ilegal que genera una contaminación mucho mayor”, indicó.

La minería ilegal no se limita al oro. Valencia señaló que también se viene registrando extracción irregular de cobre, aunque en menor escala debido a la mayor complejidad técnica que exige su producción.

“Si bien el oro es el principal metal afectado, también hay mineros informales e ilegales extrayendo cobre, por ejemplo, en Las Bambas (Apurímac), sin pagar impuestos ni cumplir con la normativa ambiental. Con el aumento de los precios del cobre, existe el riesgo de que esta actividad ilegal se expanda”, alertó.

Por su parte, Gálvez subrayó que el Perú cuenta con una base productiva sólida en cobre, plata y oro, pero reconoció que varios proyectos se han retrasado por razones políticas y sociales. En ese contexto, consideró prioritario acelerar iniciativas como el proyecto Corani, en Puno, que no enfrenta conflictos sociales y solo requiere respaldo financiero.

“Es un proyecto de tamaño mediano, pero que contribuiría significativamente a la producción de plata. Con precios por encima de los US$ 100 la onza, debería ser relativamente sencillo levantar capital y financiar su desarrollo a un ritmo mayor al que tuvo en el pasado”, afirmó.

Asimismo, indicó que las empresas que operan minas polimetálicas podrían ampliar reservas y aumentar su producción aprovechando los nuevos precios.

“En operaciones existentes, todo depende de la empresa. Hay permisos que obtener, pero los plazos son mucho más razonables que en proyectos nuevos”, explicó.

Finalmente, Gálvez lamentó los retrasos acumulados en proyectos clave y llamó a aprender de las oportunidades perdidas.

“Lo que no se hizo en varios años no se puede corregir en un mes. Tía María debería estar hoy en plena producción y recién se está construyendo; Michiquillay debería estar en plena obra y no lo está; Zafranal también debería estar produciendo o listo para hacerlo. Hemos perdido tiempo valioso”, concluyó.