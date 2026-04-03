El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

La deuda pendiente del ecommerce en Perú: la ética digital

“No basta con garantizar pagos seguros; el consumidor evalúa toda la experiencia”.

    Yuriko Huayana
    Por

    General Manager Latam de VTEX

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Las pymes representan el 70 % de la cartera de clientes de Whaticket en Perú, principalmente del sector ecommerce y servicios. (Foto: Pexels)
    Las pymes representan el 70 % de la cartera de clientes de Whaticket en Perú, principalmente del sector ecommerce y servicios. (Foto: Pexels)

    El comercio electrónico en el Perú ha dejado de ser una promesa para convertirse en una realidad estructural del consumo. Las proyecciones que estiman un crecimiento anual compuesto del 17% hacia 2027, con un mercado que alcanzaría los US$59.500 millones, no solo reflejan dinamismo económico; evidencian un cambio profundo en la relación entre empresas y consumidores. Sin embargo, este crecimiento trae consigo una responsabilidad que el ecosistema digital aún está aprendiendo a gestionar: la construcción de confianza.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.