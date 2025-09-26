La plataforma de comercio electrónico Temu acaba de sumar una mejora clave para sus usuarios en Perú. Desde ahora es posible pagar directamente con Yape, la billetera digital más popular del país. Esta actualización busca agilizar el proceso de compra y reducir los pasos que antes resultaban tediosos, ofreciendo a los compradores una experiencia mucho más cómoda y segura.

La noticia llega en un contexto de gran crecimiento del comercio electrónico en el país, donde cada vez más consumidores prefieren métodos de pago móviles por su rapidez y sencillez. Con la incorporación de Yape, Temu se adapta a esta tendencia y refuerza su posición dentro del mercado digital peruano. A continuación, te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿CÓMO FUNCIONA EL PAGO CON YAPE EN TEMU?

Desde ahora, los clientes solo deben elegir Yape como método de pago al momento de hacer su compra en Temu, ya sea en la aplicación móvil o en la versión web. La operación se confirma en pocos pasos, de forma tan sencilla como cualquier otra transacción digital. Además, es posible guardar la billetera como opción frecuente, lo que facilita que en futuras compras el proceso sea aún más ágil y directo.

Composición EC: Freepik / Temu

¿QUÉ DIFERENCIAS HAY CON EL PROCESO ANTERIOR?

Antes de este cambio, los usuarios que querían pagar con Yape en Temu tenían que dar más pasos. El sistema obligaba a elegir primero la modalidad de Pago Efectivo, que redirigía a un procedimiento en línea, y recién después se debía escanear un código QR.

Este mecanismo no solo era más lento, sino también poco práctico para quienes buscaban rapidez. La integración directa elimina esa barrera: ahora basta con un par de clics para completar la compra, sin necesidad de recurrir a códigos ni procesos externos, según explica el diario La República.

¿POR QUÉ TEMU DECIDIÓ INCORPORAR YAPE EN PERÚ?

La decisión responde al auge de los pagos digitales en el país. Billeteras como Yape y Plin han ganado popularidad debido a la rapidez, la facilidad de uso y la seguridad que ofrecen. Según proyecciones del sector, más del 70% de las compras en línea durante 2025 se concretarán a través de teléfonos móviles, lo que obliga a las plataformas de e-commerce a modernizar sus métodos de pago.

Temu identificó que integrar Yape era esencial para adaptarse a las preferencias de los compradores peruanos, quienes valoran cada vez más las opciones simples y confiables.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTA INTEGRACIÓN PARA EL MERCADO PERUANO?

La llegada de Yape a Temu se produce mientras la aplicación china registra un crecimiento explosivo a nivel mundial. En 2024 fue la app de compras más descargada del planeta, con más de 550 millones de descargas, superando ampliamente a Shein, que acumuló 235 millones.

En el caso peruano, el impacto ya se siente. Según datos de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), Temu alcanzó la segunda posición en visitas a marketplaces en 2024, desplazando a competidores tradicionales. Esta tendencia, sumada a la facilidad de pago con Yape, refuerza el cambio en los hábitos de consumo: cada vez más peruanos optan por plataformas internacionales gracias a su variedad de productos y precios accesibles.