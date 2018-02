La actividad industrial enfrenta su peor recesión de los últimos 70 años, señala el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeyer. Según el dirigente gremial, factores estructurales son los que principalmente afectan la industria peruana. Señala que el sector empeoraría con una subida del salario mínimo.

—¿Qué variables explican la recesión de la actividad industrial?

Los últimos cuatro años han sido especialmente graves para la industria. Por primera vez en setenta años se registran cuatro años de caídas consecutivas, es un fenómeno inédito. Estamos ante una situación complicada, porque no se está logrando incentivar la inversión que hace que se desarrolle la industria y con ello el país. La industria no primaria, que genera mayor valor agregado, cayó en 0,9% durante el año pasado y de las 93 ramas que la componen, más de la mitad cerró en rojo.

—¿Qué se requiere para sacar adelante el sector?

Yo diría que el gobierno se debe enfocar especialmente en el factor de la inversión. El mayor problema para la inversión es la rigidez laboral y una excesiva carga tributaria para un país con grandes déficits de infraestructura, además del ruido político, la burocracia y la corrupción. Entonces, tenemos que crear condiciones para que en el mundo entero se decida invertir en nuestro país. Competimos con muchos países, especialmente con nuestros vecinos, y vemos que están invirtiendo más en ellos y están dejando de invertir en nuestro país.

—¿Cuáles son sus propuestas para reformar el sector o impulsarlo?

Cuando un país quiere incentivar la inversión, tiene que adaptarse a las reglas de juego que hay en el mundo. Yo no puedo fastidiar con cargas impositivas muy altas y esperar que alguien invierta, no puedo esperar que inviertan en el país sin desarrollar personal técnico adecuado. Necesitamos políticas públicas para que los colegios y las universidades brinden conocimientos técnicos que permitan que dichos estudiantes puedan trabajar en las empresas que vengan a invertir en el país. También se tiene que dar a las empresas la posibilidad de venir a invertir con un manejo laboral más flexible.

—¿Alguna empresa industrial se ha ido del país por lo que menciona?

Por ejemplo, la planta de Procter & Gamble se ha ido del país. Ellos realizaron una inversión importante en esta hace un par de años. Y hay otras empresas; si no incentivo la inversión, no la tendré.

—¿Pero sus propuestas para sacar adelante su sector son muy generales, tiene alguna específica?

En el lado de los impuestos. Queremos participar en el club de países de la OCDE, pero el promedio de Impuesto a la Renta allá es de 23%, mientras que en nuestro país es muy superior.

— ¿El sector soportaría una subida de la remuneración mínima vital (RMV)?

No. La subida de la RMV lo único que va a ocasionar es el cierre de varias actividades económicas y, sobre todo, un cambio más rápido de empleos formales a empleos informales en el mejor de los casos, si es que no aumenta el desempleo. El aumento del salario mínimo solo es posible si aumenta la productividad: no se puede ser menos eficiente y productivo y al mismo tiempo subir el precio de la mano de obra, porque eso genera desocupación.

