Este miércoles 03 de diciembre, en la apertura, la cotización del dólar tuvo un descenso, con los inversores a la espera de datos de Estados Unidos en busca de pistas sobre los futuros movimientos de la Reserva Federal en materia de tasas de interés e inició la jornada con S/3,363 por dólar. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3,369 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

No obstante, se mantiene su tendencia a estar por debajo de S/3,50 como no ocurría desde hace cinco años.

De hecho, el pasado miércoles la cotización del dólar alcanzó uno de sus nivel más bajos de este último quinquenio al cerrar en S/3,3654, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). La semana pasada el tipo de cambio cerró en S/3,365 y esta semana la tendencia ha mantenido esa misma curva.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 3,26% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3,761.

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/3,355 y se vende a S/ 3,375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3,365 a la compra y S/ 3,374 a la venta.

La baja del dólar en el Perú responde principalmente a factores externos vinculados a la política monetaria de Estados Unidos, explica el economista González Izquierdo. Foto: Freepik.

El Euro, por su parte, hoy cotizó en S/3,912. En tanto, en base a las cifras del BCR, la moneda sufrió una ligera caída del S/ 3,900 reportado en la jornada anterior, aunque sigue por debajo de la barrera de los S/ 4. Así, la variación porcentual de la divisa europea es de -0,74% en el último año.