El precio del dólar permaneció en S/3,4020 en el mercado interbancario, el mismo nivel registrado al cierre de la semana pasada. A nivel global, la divisa estadounidense cerró con una ligera apreciación frente a sus principales pares, en medio de un comportamiento mixto de las monedas desarrolladas y emergentes.

“El mercado local se mantiene inactivo por el feriado, mientras que, en el ámbito internacional, destaca la cautela previa a la reunión de la Reserva Federal y la corrección en el precio del crudo. El tipo de cambio permanece dentro del rango de lateralización de S/ 3.380 a S/ 3.420”, señaló Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista.

En el frente geopolítico, los futuros del petróleo retrocedieron por segunda sesión consecutiva y se ubicaron por debajo de los US$86 por barril, luego de que la administración de Donald Trump suspendiera temporalmente una escalada del conflicto con Irán.

Los principales commodities avanzaron alrededor de 0,6%, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense retrocedieron. La atención permanece en la decisión de política monetaria de la Fed de este miércoles y en los resultados de las principales empresas tecnológicas.

En el ámbito local, Keiko Fujimori anunció a tres integrantes de su gabinete ministerial: Luis Galarreta, quien lo lideraría; Elmer Cuba, al frente del Ministerio de Economía y Finanzas; y Carlos Espá, como titular del Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, este viernes se publicarán los datos de inflación de julio, con estimaciones inferiores al 0,23%, frente al 0,3% intermensual, información que será determinante para la próxima decisión de tasas del Banco Central de Reserva (BCR).