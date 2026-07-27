Precio del dólar registró el mismo cierra que el de la semana pasada. (Foto: Agencia Andina)
Precio del dólar registró el mismo cierra que el de la semana pasada. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar permaneció en S/3,4020 en el mercado interbancario, el mismo nivel registrado al cierre de la semana pasada. A nivel global, la divisa estadounidense cerró con una ligera apreciación frente a sus principales pares, en medio de un comportamiento mixto de las monedas desarrolladas y emergentes.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.