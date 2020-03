Al igual que el juego del teléfono malogrado, los hechos relatados en la película La novicia rebelde (1965) no son del todo precisos. La cinta cuenta la historia de la novicia María, quien llega a enamorarse del capitán Georg von Trapp al estar como institutriz de sus siete hijos. Ambos se casan, pero al regresar de su luna de miel, se topan con su ciudad, Austria, invadida por los nazis y Georg recibe la orden de alistarse como comandante. Sin embargo, el matrimonio al no ser partidario de la ideología, idean un plan de escape para después del concurso de canto, en el cual participa toda la familia. Dejando todas sus posesiones atrás, los Von Trapp se alejan de su pueblo para adentrarse a los alpes y llegar a pie a Suiza.

Este filme de Robert Wise se basó en una versión de Broadway de la historia. Está, a su vez, en las cintas alemanas Die Trapp-Familie (1956), y la continuación, Die Trapp-Familie in Amerika (1958). Y, para completar el círculo, finalmente, estas dos películas se inspiraron en el libro autobiográfico “La historia de los cantores de la familia Trapp” publicado por la verdadera María Von Trapp en 1949.

Entonces, ¿cuál es la historia original de la novicia rebelde?

Primeros años

Para empezar, el verdadero nombre de María von Trapp fue María Augusta Kutschera, quien nació en un tren camino a Viena el 26 de enero de 1905, pues sus padres, Karl Kutschera y Augusta Rainer, no llegaron a tiempo a un hospital de la capital del Imperio Austro-Húngaro.

María creció en un ambiente ateo y quedó huérfana de madre a los dos años y de padre a los nueve, por eso quedó bajo el cuidado de sus familiares, quienes marcaron su infancia por la falta de cariño hacia ella. En el colegio público al que asistió recibió una educación alejada de creencias religiosas.

Sin embargo, su despertar ante Dios sucedió cuando aun era muy joven. De casualidad, asistió a misa de Domingo de Ramos, pensando que sería un concierto de Bach. Ahí escuchó el sermón de padre Kronseder. Sus palabras calaron en la visión atea de María y se propuso entrar al convento benedictino de la Abadía de Nonnberg, en Salzburgo.

Verdadera familia Von Trapp. Foto: Daily Express

Coincidencia en la abadía

Durante los primeros años en el convento, la salud de María decayó al no estar acostumbrada a la vida de la abadía. Los doctores le recomendaron un cambio de aire. Y, justamente, el capitán Georg von Trapp acudió a la Madre Superiora buscando una maestra para su hija enferma de fiebre reumática. María fue la elegida. Debía permanecer diez meses con la familia y retornar al convento. Pero nunca volvió.

Durante su estancia en el hogar de los Trapp, María se enamoró del capitán y de sus hijos. Se casaron el 26 de noviembre de 1927 en la abadía de Nonnberg. A los 22 años, María se quedó a cargo de los 7 hijos del primer matrimonio de su esposo con Agatha Whitehead. La exnovicia y el capitán tendrían tres hijos más: Rosemarie (1929), Eleonore (1931) y Johannes (1939).

Crisis familiar

Sin embargo, a pesar de su riqueza, los von Trapp perdieron gran parte de su fortuna durante la depresión mundial de 1929 cuando su banco se fue a la quiebra.

María, la matriarca, tuvo que hacer varios ajustes: despidió al personal de servicio y empezó a alquilar las habitaciones de la mansión a estudiantes. En ese tiempo de crisis, la familia se planteó hacer de su hobbie una profesión: cantar para comer.

Para 1936, los Cantores de la Familia von Trapp ya eran reconocidos y ganaron el Festival Musical de Salzburgo ese mismo año. Pero la noche de la premiación no huyeron de los nazis como se ve en la película. Alemania no anexó Austria hasta 1938.

Pero ese año, sí escaparon del régimen. Viajaron primero a Italia en tren y desde ahí a Estados Unidos, país que los lanzó al éxito.

Cuatro años más tarde, según la BBC, el matrimonio compró tierras en el pueblo de Stowe, en Vermont, y construyeron una casa de 27 habitaciones que con los años se convirtió en un hotel para esquiadores.

Escena de la película La novicia rebelde. (Foto: MGM)

Las películas

En 1947, María enviudó y se enfrentó al reto de mantener a diez hijos sola. Por eso, empieza a escribir su vida en un libro, que al publicarlo en 1949, se vuelve un best seller rápidamente.

Años después, una productora alemana compra a María los derechos de autor, la cual realiza dos películas. Al año siguiente de la última película “Trapp-Familie in Amerika” (1958), una productora estadounidense compra los mismos derechos a los alemanes para hacer un show en broadway. Es tan exitosa la obra que Hollywood se interesó.

En una entrevista con la BBC, María recuerda que se enteró por los diarios que iban a hacerle una tercera película. Alarmada por no saber cómo la iban a presentar en la historia, quiso participar en el desarrollo. Lo logró, pero parcialmente: obtuvo un pequeño cameo durante la canción I have confidence. "Había un contraste con lo que era yo, alguien salvaje e indomable a esa edad, mientras las Marías del cine y del teatro eran como unas señoritas, que como pueden ver yo no soy", dijo para el medio.

La fama no le impidió seguir gestionando el hotel que fundó con su esposo y que aún funciona. Trabajó en ello, en su familia, en la música y se dedicó a escribir hasta sus últimos días. María falleció el 28 de marzo de 1987. Sus restos descansan junto a Georg y a su hija Martina, que murió dando a luz en 1952.

Y, aunque los von Trapp no cruzaron los alpes suizos para escapar de los nazis, su historia sí dejó lecciones de superación, migración y amor, que se mantienen vigentes 33 años después.





