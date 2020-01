Con el tercer debate de anoche se completó la participación de los 21 partidos que han presentado candidatos al Congreso por Lima para las elecciones parlamentarias de este domingo 26 de enero.

En la cita intervinieron representantes de Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú, Partido Aprista Peruano, Unión por el Perú (UPP), Renacimiento Unido Nacional (Runa), Solidaridad Nacional y Perú Nación.

Entre los expositores se apreció a exlegisladores, como Omar Chehade, Carmen Omonte o Nidia Vílchez, respectivamente candidatos de Alianza para el Progreso (APP) y el Apra.

También participaron Carlos Vela Barba, de APP; Rennan Espinoza, Guillermo Aliaga y Alexandra Ames, de Somos Perú; Mauricio Mulder y Renzo Ibáñez, del Partido Aprista; José Vega, Carmen Huidobro y Carlos Repetto, de Unión por el Perú (UPP); Guillermo Ruiz, Guillermo Olivera y Andrea Medina, de Renacimiento Unido Nacional (Runa); Rosa Bartra, Nelly Cuadros y Luis Solari de la Fuente, de Solidaridad Nacional; José Olarte, Francisco Diez Canseco y Diana Ricalde, de Perú Nación.

Los temas de cada uno de los bloques fueron:

1. Reforma política y electoral al 2021, partidos, representación y participación ciudadana.

2. Fortalecimiento del sistema de justicia y lucha contra la corrupción al 2021.

3. Cierre de brechas al 2021 en educación, salud, igualdad, transporte público y otros.

Alianza para el progreso: “El Congreso unicameral ha fracasado”

1. Chehade Moya se expresó a favor de la bicameralidad –una propuesta rechazada por la ciudadanía en el referéndum del 2018–, pero sin que genere más gasto. “Este Congreso unicameral ha fracasado”, afirmó. También señaló que una eventual bancada de APP está abierta a debatir modificaciones a las normas sobre la cuestión de confianza, a las que llamó “tema cosmético”. Además, abogó por la eliminación de la inmunidad parlamentaria y el establecimiento del voto voluntario.

2. Vela Barba sostuvo que un aspecto clave para combatir la corrupción es la transparencia. “Queremos un país moderno, donde la transformación digital permita al ciudadano poder tener acceso a esa información”, aseveró. Se expresó a favor de que la Comisión de Ética tenga un representante por bancada. “La corrupción ya tiene quién le pare el macho, daremos la guerra desde el Congreso”, dijo.

3. Omonte Durand fue consultada hasta en dos ocasiones por la posición de su partido sobre el aborto en casos de violación, debido a que inicialmente no dio una respuesta concreta. “Está en debate y tenemos que seguir atentos a la posición de la ciudadanía. Es un tema que personalmente tenemos que priorizar”, sostuvo finalmente. Consideró importante legislar a favor de las personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y emprendedores.

Somos Perú: “Los disueltos le dieron la espalda al pueblo”

1. Espinoza Rosales criticó que en el anterior Congreso se haya aprobado que la paridad en las listas de candidatos se aplique recién en el 2031. Al respecto, dijo que su partido impulsará que esa medida sea inmediata. “Los [congresistas] disueltos le dieron la espalda al pueblo”, aseveró. Propuso una ley de cuotas para que representantes indígenas y distintos sectores de la población tengan representación legislativa. “La participación de las minorías tiene que ser reforzada”, apuntó.

2. Aliaga Pajares señaló que está de acuerdo con que los congresistas presenten una declaración jurada de rentas y bienes no solo al inicio y final de su gestión, sino periódicamente. “Hay personas que se han enriquecido en el Congreso, no queremos más de eso”, mencionó. De otro lado, planteó la revocación de legisladores, que las denuncias por corrupción sean anónimas y la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

3. Consultada sobre cómo mejorar la atención sobre la salud mental de los ciudadanos, Ames Brachowicz sostuvo que actualmente no hay una política seria. “Necesitamos con suma urgencia que el Estado promueva una política de acceso a medicamentos, pero también una adecuada fiscalización a los centros de atención de estos pacientes”, manifestó. También consideró que los extranjeros que cometan delitos deben ser sancionados.

Partido Aprista Peruano: “Necesitamos menos partidos políticos”

1. Mulder propuso crear una Cámara de Diputados que represente a las regiones y un Senado que sea de distrito nacional único. Pero acotó que lo clave es una reforma de partidos, para que no sean vientres de alquiler, instituciones sin ideología o que existan candidatos que antes militaron en otras agrupaciones políticas. “Necesitamos menos partidos políticos, pero serios, con personas que tengan compromiso”. Además, el candidato criticó la disolución del Congreso.

2. “En este momento, no existe democracia en el Perú. El 30 de setiembre hubo un quiebre constitucional”, aseguró Ibáñez. Consultado respecto de que un ente externo evalúe los casos de ética de los congresistas, respondió: “Nos parece fundamental que el fuero parlamentario sea respetado. Ningún mandón ni otra institución externa puede entrar”. Para enfrentar la corrupción, consideró necesario revisar la ley de contrataciones públicas.

3. Vílchez recordó algunas políticas del segundo gobierno de Alan García –en el que fue ministra de la Mujer– con relación al transporte, igualdad de oportunidades y otros. “Sin equivocarnos en el concepto, la ley de igualdad de oportunidades se dio en el 2007, trabajaremos para que se cumpla”, señaló. Propuso aumentar a S/930 las pensiones de quienes reciben S/300 o S/400 y mejorar la atención de salud para ellos.

UPP: “Necesitamos propuestas extremas”*

1. Ante una pregunta ciudadana sobre la bicameralidad y renovación por tercios, Vega manifestó que la eventual bancada de su partido entrará en el debate, aunque sostuvo: “Para nosotros hay temas más importantes hoy día”. En esa línea, se refirió al cambio de la Constitución y a la imposición de la pena de muerte para altos funcionarios que delinquieron, violadores de menores o sicarios. “Para nosotros, la corrupción e inseguridad son los flagelos más graves”, finalizó.

2. Consultada por las propuestas de su partido para garantizar la imparcialidad de la Comisión de Ética del Congreso, Huidobro insistió con plantear el cambio de la Constitución. Según su postura, la actual, que data de 1993, “ha legitimado la corrupción”. “Mi partido no está conformado por otorongos, no comeremos otorongo; tendremos mano firme”, dijo.

3. “Son tiempos extremos y necesitamos propuestas extremas, radicales”, señaló Repetto aludiendo a la participación de los otros candidatos de su partido. Sobre la problemática de los accidentes de tránsito y el transporte, señaló que es un asunto cultural. “Si a uno lo paran corriendo muy rápido, ¿qué hacen? No seamos hipócritas, lo primero que tratamos de hacer es transar con la policía, pagarle una coima”, aseveró.

Renacimiento Unido Nacional: “Pensamos en congresistas con imparcialidad”

1. Ruiz Guevara sostuvo que los peruanos en el extranjero deben ser incorporados a la representación parlamentaria. “El distrito electoral 27 es necesario”, dijo en su intervención sobre la reforma política. “Les tocará ayudar a que los productos peruanos tengan presencia, que haya normas para los peruanos en otros países para que puedan incorporarse en la actividad política, están distantes del espacio en el Estado”. Sobre el voto preferencial, señaló que la representación en el Congreso tiene que estar orientada a lo que la población desee.

2. “En materia de corrupción no somos ingenuos”, dijo Olivera Díaz, luego de ser consultado sobre el trabajo de la Comisión de Ética Parlamentaria. Indicó que es necesario que los congresistas sean “imparciales” y que puedan escribir sus proyectos de ley. “Por eso se los ha disuelto, porque no han respondido a una imparcialidad. Nosotros pensamos en un Congreso con congresistas que puedan escribir sus proyectos de ley, con imparcialidad”, indicó.

3. Medina Stein respondió que el partido no está a favor del aborto en casos de violación. “Defendemos la vida, fortaleceremos las instituciones que defienden a la mujer. Los que cometan violaciones serán sancionados”, sostuvo.

Solidaridad Nacional: “Cadena perpetua para corruptos”

1. Bartra Barriga apuntó que Solidaridad Nacional cree en “la democracia participativa y plena”. Durante su exposición, habló sobre la representación parlamentaria de las minorías. “Necesitamos que haya un militante, un voto, y esto va a atraer a los mejores peruanos. Debemos pasar del doble discurso al efectivo, promover el voto representativo de todos los peruanos”, sostuvo.

2. La candidata Cuadros Candia consideró que “ es fundamental, pero también es [...] [necesario] reflexionar sobre la ideología que está en el Estado”. La exparlamentaria agregó que “el Perú está cansado de los políticos que han caído en [la] corrupción”, y propuso cadena perpetua para los políticos que cometan actos de corrupción. “Las cárceles deben ser solventadas con su propio trabajo, una propuesta tajante y directa”, señaló.

3. Solari de la Fuente respondió por las medidas que tomará la bancada de su partido, de llegar al Congreso, sobre los accidentes de tránsito. “Si hoy día se muere gente en las carreteras es porque usted [en referencia al presidente Martín Vizcarra] tiene ministros que permiten que eso suceda”. Además, agregó que planteará la creación de las escuelas de familia para que “nosotros nos ocupemos de formar a las familias y puedan protegerse a sí mismas”, manifestó también.

Perú Nación: “Plantearemos el consejo de moral pública”

1. Olarte Panduro señaló que Perú Nación propondrá “un plan de emergencia parlamentaria”, en el que se aplicará la bicameralidad. “Va a tener participación de todas las provincias del país, cámaras de diputados y senadores”, indicó. Añadió que otra de las propuestas de la agrupación política será la eliminación de la inmunidad parlamentaria, y que plantearán que se elimine el sueldo de los parlamentarios.

2. Diez Canseco dijo que su agrupación propone crear un consejo de moral pública. “Tenemos que informar a los ciudadanos que sí hay gente limpia y honesta [...] ¿Puede haber justicia con la multitud de jueces y fiscales corruptos? ¿Cómo hacemos para botarlos? A través de un ente de control externo, que bien podría reemplazar también a la Comisión de Ética del Congreso”, añadió.

3. Ricalde Guerrero afirmó que el partido plantea políticas de Estado “referente a la salud mental, emocional y psicológica”. Lo dijo tras indicar que esto permitirá prevenir los casos de feminicidio y de violencia contra la mujer. “Nosotros vamos a hacer que se fiscalicen las leyes de la mujer y fomentar nuestra salud mental, medidas de prevención drásticas”, apuntó la candidata.

“No creo que haya influido en los indecisos”.

José Carlos Requena, analista político.

Ha sido un debate que seguramente va a ayudar a consolidar algunas posiciones, pero no creo que haya logrado influir en el sector de los indecisos. Hubo quizá novedad en algunos rostros, pero en términos de profundidad sobre los temas que se plantearon hubo ausencias. A solo una semana de los comicios, es más probable que los movimientos provengan de algún destape comprometedor o de alguna eventual polarización.

Además, la cantidad de participantes y el formato hacían que esto no fuera realmente un contrapunto de ideas, sino más bien una exposición un poco desordenada de mensajes. Todo ello confabuló a que no hubiera mayor atención de la ciudadanía. Solamente un público muy politizado habrá seguido los debates de principio a fin.

No creo que hayan sido intrascendentes, pero tampoco que tengan un peso determinante. Si han permitido algo, es ver un poco más claro por lo menos el tamiz de varios de los partidos. Sin embargo, en general no hubo tantas propuestas. Por otro lado, las preguntas de los ciudadanos y de los moderadores no necesariamente iban vinculadas a los bloques planteados. Y si a eso se le agrega que los candidatos no respondían y se iban por las ramas, pues el problema era mucho mayor.

“Los debates son un momento cumbre”

Percy Medina, jefe de Idea Internacional en el Perú

Varios candidatos entendieron el sentido de responder una pregunta ciudadana y lo han hecho en muchos casos con precisión, pero varios otros no. Varios desaprovecharon la oportunidad que ofrecían los debates para demostrar flexibilidad, conocimiento, interés en los temas que le preocupan a la ciudadanía. Simplemente han venido con su rollo preparado sin importar cuál era la pregunta.

El balance es diverso, muchos fueron precisos, se ajustaron al tiempo y varios otros no entendieron el formato, lo han desaprovechado y no fueron ni precisos en sus respuestas ni respetuosos del hecho que se buscaba atender preguntas de la ciudadanía.

Se muestra una vez más que los debates son un momento cumbre en la campaña, que pone los reflectores en temas programáticos y obliga a los candidatos a definirse.

Un formato predecible permite a los candidatos ir con sus discursos preparados y simplemente desenrollarlos en el escenario. La imprevisibilidad, qué pregunta va a venir, muestra también cuán preparado está el candidato, qué capacidad tiene de responder a situaciones inesperadas, cuántos tienen el manejo de los temas.