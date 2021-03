Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia del COVID-19 acabó con los mítines multitudinarios y limitó el contacto físico entre los candidatos y la población en calles y mercados, pero no detuvo los debates electorales, adaptados a la virtualidad. Desde que arrancaron en el Perú en 1966 se convirtieron en una tradición democrática solo interrumpida durante la dictadura militar (1968-1980).

Este martes, a solo un mes para las elecciones generales, los candidatos presidenciales George Forsyth (Victoria Nacional), Yonhy Lescano (Acción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) y Daniel Urresti (Podemos Perú) participarán en un debate organizado por El Comercio. Los cinco fueron seleccionados debido a que ocupan los primeros lugares en la última encuesta de El Comercio - Ipsos.





¿Cuál es el impacto que tienen en el electorado? Las politólogas Adriana Urrutia y Denisse Rodríguez Olivari y los analistas políticos Jeffrey Radzinsky y Arturo Maldonado resuelven esta interrogante en medio de una campaña en la que ningún candidato supera el 11% de intención de voto.

“Los debates son claves porque permiten ver a los electores cómo se desempeña su candidato defendiendo sus ideas, pero también discutiéndolas con alguien que no es de su misma postura. Debería permitirnos ver, por un lado, la calidad de las propuestas, y por otro lado, la capacidad de ejercer liderazgo y de ser plural en la discusión”, señaló Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia.

El último sondeo de El Comercio - Ipsos mostró también que, hasta febrero, el 15% de los encuestados planeaba votar en blanco o viciado y el 14% no precisaba a quién elegirá.

“En este caso en particular, sí se torna clave el debate en sí mismo. [...] Está comprobado que los peruanos definen su voto semanas antes de la elección. Normalmente se esperan destapes y ‘pepas’ en la recta final. El debate y el tipo de debate (cómo se organiza) van a ser claves”, consideró Rodríguez Olivari.

Para Jeffrey Radzinsky, director del Grupo Fides Perú, los debates “son oportunidades para contrastar posturas, firmezas, empatía, capacidad de reacción y respuestas rápidas”.

Dijo que a partir de eso, los candidatos pueden generar simpatías con la gente, sobre todo en campañas como esta, con intensidad baja. “En un escenario así, los debates son oportunidades para conocer y ver gestos”, exclamó.

Lo anecdótico trasciende en los debates

En opinión de Maldonado, “los debates, para aquellos que lo ven o que se enteran luego, son relevantes por los gestos, como el de Fernando Olivera encarando a Alan García, que se viralizó”. Eso ocurrió durante el debate previo a las elecciones presidenciales del 2016.

Aquella vez, Olivera dedicó todo el tiempo que le dio el Jurado Nacional de Elecciones para recordar denuncias contra Alan García.

“Aunque Olivera no tenía ninguna opción, su gesto terminó desbaratando las pocas posibilidades que tenía García. Hechos fortuitos, en la medida que se viralicen, pueden tener un impacto en los electores”, dijo Maldonado.

La importancia del debate radica también en cómo los medios y las redes sociales narran el encuentro a quienes no lo vieron, como señaló el presidente de Ipsos Perú, Alfredo Torres, en entrevista con El Comercio.

“En el debate son importantes varias cosas: cómo se desempeña el candidato en términos de la presentación de sus ideas, que no meta la pata, y cómo se cuenta el debate, cómo la prensa y las redes cuenten el debate a los que no lo vieron. Eso influye en el voto. En la primera vuelta es importante pero en la segunda vuelta es fundamental”, dijo.

Pero Maldonado precisa que, en general, “el impacto de los debates es restringido porque no mucha gente se entera. Además, cuando hay demasiados candidatos, termina siendo una plataforma para que lancen mensajes y algunos ataques, pero es complicado que haya un debate como tal, que sí podría darse de a dos”.

Rodríguez Olivari coincidió con Maldonado y explicó: “El impacto de los debates en el electorado en Latinoamérica, de acuerdo con estudios, no es bastante alto. Sobre todo en Perú, al haber tantos candidatos, es bastante más expositivo, explicativo que un verdadero debate, con argumentación, con posiciones a favor o en contra”.

Sin embargo, lo que no puede ocurrir - en opinión de Maldonado - es que un candidato se ausente de un debate y deje su silla vacía. Así lo hizo Renzo Reggiardo en las elecciones municipales del 2018, que ganó Jorge Muñoz.

“Claramente no puedes dejar de estar en el debate. No puede pasar lo que hizo Reggiardo, cuando apareció una silla vacía en el escenario, como que el candidato se corrió. Fue una pésima imagen. No puedes dejar de estar, aunque estar tampoco te garantiza que tengas un aumento dramático en la intención de voto. No creo que eso suceda. Es muy difícil que se cristalice en votos”, dijo Maldonado.

En escena

En la coyuntura actual, marcada por limitaciones en la campaña y la virtualidad, “el debate será importante para ver la interacción entre los candidatos”, consideró Urrutia.

“Creo que es bien importante que los candidatos puedan mostrar cómo reconocen ciertas características en los adversarios, pero [también] qué los diferencia. Es decir, reconocer al adversario como igual, pero distinguirse de él”, agregó.

La politóloga prevé que este martes, en el debate de El Comercio, los candidatos “van a reafirmarse en un estilo confrontacional y no en un estilo propositivo”.

En tanto, Torres dijo en entrevista con El Comercio que en los debates “el favorito hace un juego más a la defensiva y es la víctima de los ataques de los demás. Los demás tienen que ser más creativos y agresivos para llamar la atención”.