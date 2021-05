Conforme a los criterios de Saber más

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, tuvo ayer expresiones con las que, aparentemente, le enmendaba la plana al secretario general de su partido, Vladimir Cerrón.

Por la mañana, al iniciar su recorrido por la región San Martín, Castillo fue consultado por la prensa sobre lo declarado el domingo por Cerrón a Best Cable. Este último aseveró que Perú Libre contempla la disolución del Congreso como una “tercera vía” para lograr una reforma total de la Constitución, ello en caso dicho poder del Estado se niegue a hacerlo.

“El señor Cerrón no tiene nada que ver acá, en esta lucha. Esta lucha la hace el pueblo, al margen de otras actitudes”, manifestó. Luego agregó que “lo que diga o deje de decir Vladimir Cerrón, eso no está en agenda”.

Sin embargo, el 8 de abril, en diálogo con RPP, Castillo tuvo una postura similar a la de Cerrón respecto a una eventual asamblea constituyente para una nueva Constitución. “Si el Congreso dice que no, habrá que hacer lo que dice el pueblo [...]. Si no está de acuerdo, tenemos que asumir las facultades presidenciales”, señaló y más adelante acotó: “Yo no lo voy a cerrar, lo va a cerrar el mismo pueblo”.

Pero esta no es la primera vez que Castillo muestra aparentes contradicciones con Cerrón. Hace unos días, en radio Exitosa, desautorizó “segundas o terceras voces” de su campaña y dijo ser el único vocero. Pero el último viernes acudió con el dirigente partidario a una reunión con el embajador de Rusia en el Perú, Igor V. Romanchenko, en la que se abordó la posibilidad de traer al Perú la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Cerrón reconoció su participación en el encuentro, precisó que él es el vocero partidario y comentó que, durante la campaña, le da sugerencias a Castillo. “Pedro aporta su parte y nosotros hacemos lo nuestro, y llegamos a un consenso de propuesta”, refirió en la citada entrevista con Best Cable.

La politóloga Katherine Zegarra resaltó que Castillo no tiene una larga vida partidaria en Perú Libre, “y en ese sentido, identificar qué tan vinculado está con Cerrón es complicado”. Añadió que “por su poca trayectoria en el partido y porque tengo la impresión de que es un político pragmático, creo que no necesariamente esté muy vinculado a Cerrón”.

Niegan conflictos

José Bendezú Gutarra, fundador de Perú Libre y secretario nacional de Prensa, descartó algún distanciamiento entre Castillo y Cerrón. Aseguró que en el partido hay cohesión.

“El único responsable de hacer comunicaciones de carácter político es el maestro Castillo [...]. No se puede impedir que cualquier persona ejerza su derecho a la libertad de expresarse, eso lo está haciendo el doctor Cerrón”, explicó a El Comercio.

Igual postura expresó el secretario general de Perú Libre en Ayacucho y virtual parlamentario, Alex Flores, quien señaló que Castillo y Cerrón coordinan tanto en el aspecto legal como en el orgánico.

Aunque dijo que “no hay divergencia ni intromisión”, explicó: “Aquí el candidato es Pedro Castillo, tiene un plan de gobierno que lleva adelante, que es de Perú Libre. Y como todo partido, tiene una estructura, una organización, dirigentes. El dirigente del partido es Vladimir Cerrón”.

”A patadas”

Ayer en Moyobamba, Castillo lanzó una advertencia al partido que lo ha albergado para la actual campaña, y en el que milita recién desde setiembre del 2020. “Hago un llamado al partido, a la estructura orgánica de Perú Libre, hay que sentarnos a conversar permanentemente, no solamente con los congresistas electos”, instó.

Apuntó que será el primero en denunciar a los legisladores que sean “obstáculo en el Congreso para que no se gesten los derechos del pueblo”. “Si algún congresista de la bancada de Perú Libre resulta con torpezas en el Parlamento, pido al pueblo peruano para sacarlo a patadas, que se vaya a su casa. La voluntad del pueblo se tiene que respetar”, exclamó.

Flores indicó que no había escuchado tales expresiones y prefirió no comentarlas. Bendezú dijo que cree que es un llamado “coherente” a la disciplina, orden y a ponerse de acuerdo. “Una llamada de precaución al calor de esta segunda vuelta”, subrayó.

VIDEO RECOMENDADO:

Debate en Chota: Pedro Castillo propone 'Pensión 60'