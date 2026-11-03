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Resumen

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Charles Max Damien Acelor, ciudadano francés que estuvo preso durante quince años por la venta ilegal de armas a las FARC -y fue exsocio de Vladimiro Montesinos- inició un arbitraje internacional contra el Perú exigiendo US$ 7.500 millones, alegando que no se habría cumplido un arreglo pactado. Este Diario reveló que la supuesta promesa se habría basado en documentos falsos. Tras ello, hace una semana, en un laudo definitivo, el tribunal arbitral desestimó su pedido.

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