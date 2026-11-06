Nuestro enviado especial Juan Pablo León tuvo la oportunidad de dialogar unos minutos con el papa León XIV durante el vuelo con el que Su Santidad iniciará su gira por Sudamérica.
Nuestro enviado especial Juan Pablo León tuvo la oportunidad de dialogar unos minutos con el papa León XIV durante el vuelo con el que Su Santidad iniciará su gira por Sudamérica.
/ Juan Pablo León Almenara
Por Redacción EC

El Comercio sigue de cerca la gira del papa León XIV por Sudamérica con la cobertura de Juan Pablo León, editor de la sección Nacional y enviado especial. Junto a una comitiva periodística, acompañará al Santo Padre durante los 11 días de recorrido por Uruguay, Argentina y, finalmente, Perú.

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