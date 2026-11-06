El Comercio sigue de cerca la gira del papa León XIV por Sudamérica con la cobertura de Juan Pablo León, editor de la sección Nacional y enviado especial. Junto a una comitiva periodística, acompañará al Santo Padre durante los 11 días de recorrido por Uruguay, Argentina y, finalmente, Perú.

Durante el vuelo hacia Uruguay, Juan Pablo contó detalles del viaje de 14 horas y del recorrido que realizó el pontífice por el avión papal para saludar a los periodistas que forman parte de la comitiva.

“El vuelo ha estado muy bueno y estable luego de estas 14 horas. El papa León XIV estuvo en la parte frontal del avión y caminó durante una hora y media saludando a todos los periodistas que estamos”, relató el enviado especial del diario El Comercio.

Juan Pablo León, enviado especial de El Comercio, partió desde Roma junto al Papa para acompañarlo durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, que se desarrollará del 6 al 17 de noviembre y marcará su regreso a América Latina.

Asimismo, Juan Pablo León indicó que tuvo la oportunidad de conversar brevemente con el Santo Padre durante el trayecto, debido a que se encontraba ubicado en la parte posterior del avión.

“Sentarme al final del avión me favoreció para conversar durante dos minutos con el papa. Ha sido un pasajero más a pesar de la condición”, señaló.

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El periodista también comentó que, antes de iniciar el recorrido por el avión, el papa León XIV dirigió unas palabras a los integrantes de la delegación y agradeció el trabajo de la prensa durante su viaje apostólico. “Antes del recorrido dio un discurso y agradeció la labor periodística. Dijo que está ”in a good shape” (buen estado físico)”, indicó el periodista.

Juan Pablo León informa desde Uruguay en Canal N

Durante su enlace con Canal N, el enviado especial de El Comercio contó que el papa León XIV agradeció la labor de los periodistas que lo acompañan durante su gira por Sudamérica. Según relató, el pontífice tomó un micrófono al subir al avión y se dirigió a la comitiva periodística.

“Lo primero que hizo fue agradecer a la prensa y a la labor de la prensa, lo importante de poder informar con los criterios y la rigurosidad que necesita nuestra audiencia”, señaló Juan Pablo León.

Asimismo, el periodista adelantó detalles de la agenda del Santo Padre en Uruguay, que contempla encuentros con autoridades, representantes de la sociedad civil y actividades religiosas.

El papa León XIV es recibido por las autoridades eclesiásticas uruguayas y el presidente Yamandu Orsi (izquierda) a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, el 6 de noviembre de 2026, al inicio de su visita a Uruguay. / RODRIGO ARANGUA

“Son dos actividades que son restringidas. Una es una pequeña reunión en el aeropuerto, que es como la bienvenida. Después será en la Plaza Independencia, o sea, a las 5:30 que sería 3:30, en Lima. No es una plaza gigante, no es masivo, por eso que el acercamiento de la prensa igual es limitado pero vamos a estar ahí”, comentó al citado medio.

También informó que la comitiva viajará a Paysandú desde las 4 de la mañana para acompañar al pontífice en una nueva jornada de actividades. “Mañana nos estamos yendo a Paysandú a las 4 de la mañana. Hay una serie de eventos eclesiásticos también, y bueno, vamos a estar informando de todo eso. Al ojo nomás, mañana hay 13 actividades. Una tras otra”, comentó el enviado especial sobre el itinerario previsto.

El papa León XIV es recibido a su llegada al Aeropuerto Internacional de Carrasco en Ciudad de la Costa, cerca de Montevideo, el 6 de noviembre de 2026, mientras el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi (derecha), se encuentra cerca, al inicio de la visita del pontífice a Uruguay. Foto: AFP / TIZIANA FABI

La gira del papa León XIV por Sudamérica comprende visitas a Uruguay, Argentina y Perú. El recorrido se inició este viernes 6 de noviembre y contempla diversas actividades pastorales y encuentros oficiales antes de su llegada al territorio peruano.