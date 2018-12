Resumen 2018

Este lunes Luis Castañeda Lossio deja la Municipalidad de Lima, luego de cuatro años de gestión, la tercera como alcalde en su carrera política, que estuvo marcada por una serie de frases polémicas que serán recordadas.



Si bien en su discurso de despedida reconoció que le faltó comunicar, cuando lo hizo despertó más críticas de sus detractores. Estas son algunas declaraciones que realizó.

1 - "Sí, soy el rey del concreto". En diciembre del 2016, el alcalde defendió los trabajos de infraestructura y respondió así a sus detractores que lo criticaban por sus 15 proyectos de by-pass por construir en la capital. En aquel momento la desaprobación de Luis Castañeda Lossio alcanzó el 43%, según la encuesta de Ipsos-El Comercio.

2 - "Lo que falta es que haya menos ladrones". En marzo de este año, el Metropolitano fue escenario de un robo. Tres delincuentes armados ingresaron a un bus del sistema de transporte para robar a los pasajeros, en Barranco, pese a la presencia de seguridad y las cámaras. El burgomaestre responsabilizó a la creciente ola de inseguridad que vive el país. Aseguró que la posterior detención que hizo la Policía Nacional se debió a las grabaciones de seguridad.

3- "Yo llevé el fósforo, ¿no es cierto?". En julio del 2017, el alcalde de Lima respondió así para deslindar su responsabilidad en el incendio de galería comercial Nicolini, en Las Malvinas, que dejó dos personas muertas. Las víctimas trabajaban en malas condiciones dentro de contenedores ubicados en la parte superior, sin ninguna autorización. Responsabilizó al Ministerio de Trabajo.

4- "Se cae el bus y dicen que prácticamente lo he manejado". Ocurrió en julio del 2017, tras el fatídico despiste de un bus turístico panorámico en el cerro San Cristóbal que dejó 10 muertos y decenas de heridos. El accidente produjo una disputa de responsabilidades entre las autoridades de Lima y el Rímac, pues el vehículo no contaba con las autorizaciones debidas. Castañeda declaró así a la prensa al ser citado en aquella fecha al Congreso de la República para aclarar esta situación.

5- "La próxima gestión va a inaugurar obras nuestras". Este mes, tras conocerse la elección de Jorge Muñoz como su sucesor en la Municipalidad de Lima, Luis Castañeda se refirió así a las obras que no podrá culminar. Y es que el retraso fue una constante en los proyectos de la saliente gestión. Incluso dijo que esperaba ser invitado para las próximas inauguraciones.

6 - "¡Qué más quieren, si ya lo boté!". Así respondió a la prensa el alcalde sobre los presuntos actos de corrupción del ex alcalde Elías Cuba, en La Victoria, acusado de encabezar la banda criminal "Los intocables ediles". La detención ocurrió en agosto de este año. Se supo que Cuba accedió a la municipalidad integrando Solidaridad Nacional, partido de Luis Castañeda.

7 - "Sería abusivo si me opusiera por ser mi hijo". En marzo de este año, el alcalde Luis Castañeda dio una entrevista a la cadena CNN. Aún no se definía el candidato de Solidaridad Nacional para las elecciones municipales. Ante ello, no negó que su hijo Luis Castañeda Pardo pueda ser el candidato, lo cual ocurrió meses después en plena disputa electoral.

8- "Murales borrados no iban con la historia de Lima". Una de las primeras acciones de Luis Castañeda como alcalde fue borrar una serie de murales que se hicieron durante la gestión de Susana Villarán. Fue en marzo del 2015, cuando se realizó el borrado durante la noche, lo que fue criticado por los vecinos.