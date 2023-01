Tras la muerte de Víctor Raúl Santiesteban Yacsavilca (55) a consecuencia de las violentas protestas en el Centro de Lima, su hermana, Elizabeth Santiesteban pidió respeto a su familia y que se den a conocer las verdaderas causas del fallecimiento.

“Hoy no murió una persona, murió toda una familia porque los sentidos pésames de la presidenta, del congreso de los policías no me van a devolver a mi hermano [..] acá está, ha sido un artefacto contundente y duro que, si ustedes entran a twitter, tik tok, instagram, van a ver todos los videos que mi hermano lo mató y destrozó el cráneo un objeto contundente duro, no una piedra”, dijo para Canal N.

“Definitivamente vamos a llegar hasta las últimas consecuencias y quien tenga que caer, va a caer porque los videos están. Y vamos a ir a buscar a todos los videos que tenemos que necesitar”, sostuvo.

Además, Elizabeth Santiesteban solicitó ayuda a la presidenta Dina Boluarte por el grave momento que pasa ella y sus seres queridos.

“(…) No basta decir un sentido pésame, queremos actuar. ¿usted quiere la paz? Nosotros queremos una justicia sana”, refirió desde la Morgue Central de Lima.

Cabe precisar que, de acuerdo al certificado de necropsia, emitido por el Ministerio Público, la causa de muerte de Víctor Raúl Santiesteban Yacsavilca fue por contusión y laceración encefálica, fractura craneal, traumatismo cráneo encefálico severo, cuyo agente causante es un elemento contundente duro.