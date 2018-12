Conoce las playas catalogadas como saludables por Digesa en Lima | MAPA

La Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ubicó cuáles son las playas saludables, según los resultados de su evaluación realizada el pasado 7 de diciembre, tomando en cuenta la calidad de limpieza, calidad microbiológica y presencia de servicios higiénicos.

Según se puede ver en la página web Verano Saludable, de la mencionada entidad adscrita al Ministerio de Salud (Minsa), a pocos días de iniciarse el verano se encuentran 17 playas aptas para los bañistas.

Por otro lado, Edwin Napanga, especialista de la Digesa, indicó que si a una playa no cumple con todas las condiciones, no se le otorga el certificado de 'playa saludable'. En informe del diario Correo, indicó que la mayoría de distritos que alberga playas no aptas son Chorrillos, Barranco, Villa El Salvador, y Punta Hermosa.

Durante las evaluaciones se han encontrado desperdicios como llantas, botellas, prendas de vestir y gran variedad de objetos. Es así que hasta la fecha hay 51 playas no aptas.

Vale recordar que el Minsa presentó esta semana el aplicativo (app) que muestra información actualizada sobre las playas y piscinas de todo el país que están en condiciones sanitarias aptas. Es de descarga libre para celulares Android o iOS.