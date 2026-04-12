Un sismo de magnitud 4.0 se registró este domingo 12 de abril en el Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

De acuerdo con el citado organismo, el temblor ocurrió a las 12:12 p.m. y su epicentro se localizó en el mar, a 11 kilómetros al oeste de la provincia constitucional.

Asimismo, tuvo una profundidad de 61 kilómetros y fue percibido con una intensidad II - III en el Callao.

Las autoridades locales y del Instituto Nacional de Defensa Civil no han reportado hasta el momento daños personales o materiales tras la ocurrencia del sismo.