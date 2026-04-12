Resumen

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Sismo de magnitud 4.0 se registró este domingo 12 de abril en el Callao | IGP
Sismo de magnitud 4.0 se registró este domingo 12 de abril en el Callao | IGP
Por Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este domingo 12 de abril en el Callao, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.