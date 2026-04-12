El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que anunció amplía el horario de votación en estas elecciones generales 2026 hasta las 18:00 horas por demoras en la instalación de mesas en distintos puntos del Perú.

“Agradecemos la decisión del presiente del JNE y su pleno de hacer suyo nuestro pedido lo cual garantiza que la ciudadanía en su conjunto hoy día pueda salir a votar. Pedimos desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales las disculpas del caso por los problemas logísticos,” indicó Corvetto, jefe de la ONPE.

Además, Roberto Burneo, presidente del Jurado nacional de Elecciones (JNE), informó también que el horario de instalación de mesas se extendió hasta las 2 p. m. a nivel nacional.