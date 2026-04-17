Resumen

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Cola en el hospital por reprogramación de citas médicas. Foto: GEC
Cola en el hospital por reprogramación de citas médicas. Foto: GEC
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Uno de los pocos consensos transversales en el país es la urgencia de mejorar el acceso a los servicios de salud. Sin embargo, el debate público sigue atrapado en lo visible: nuevos hospitales, mayor presupuesto, más infraestructura. El verdadero reto es sanear la gestión operativa del sistema que ya existe. Y es precisamente ahí donde la tecnología y la robótica son herramientas capaces de reducir tiempos de espera, optimizar recursos escasos y liberar al personal de salud para hacer lo que ningún algoritmo puede reemplazar: atender personas.

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