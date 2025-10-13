En el Perú existe aproximadamente una botica o farmacia por cada 1,300 habitantes, según estimaciones basadas en el número de establecimientos autorizados por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Esta cifra refleja la amplia presencia del canal independiente en el sector farmacéutico nacional. Sin embargo, muchas de estas “farmacias de barrio” enfrentan desafíos para competir frente a las grandes cadenas, debido a la falta de herramientas de gestión, capacitación y digitalización.

Según el Boletín de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid (junio 2024), el número de boticas y farmacias autorizadas en el sector privado asciende a 7,282 establecimientos, de los cuales el 83,1 % corresponden a boticas y farmacias independientes. Del total, 85,9 % no forman parte de cadenas farmacéuticas, lo que evidencia la hegemonía del canal minorista local frente a los grandes grupos empresariales. Asimismo, entre 2022 y 2023 se registraron 57 cierres definitivos (2,2 %) y 26 cierres temporales (1,0 %), lo que refleja la vulnerabilidad operativa de muchas farmacias de barrio.

Por su parte, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) revelan que en zonas urbanas el 21,4 % de la población acude a una farmacia o botica para consultas o atención de salud durante un trimestre, mientras que solo 10,6 % busca atención en establecimientos del MINSA. Esta información confirma la relevancia del canal farmacéutico privado como punto de acceso inmediato a medicamentos y orientación profesional para miles de peruanos (Fuente: INEI, Nota de Prensa N.º 201-2022).

En respuesta a esta realidad, se realizará el “Farmaniacos Day 2025”, el primer y único evento de su tipo en América Latina, que busca inspirar, capacitar y fortalecer a los pequeños y medianos empresarios farmacéuticos del país. El encuentro se llevará a cabo el viernes 21 de noviembre en la Cámara de Comercio de Lima, desde las 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., y reunirá a más de 10 ponentes internacionales provenientes de Perú, Colombia, Bolivia y otros países de la región.

“Este es el primer evento en Latinoamérica diseñado exclusivamente para las farmacias de barrio. Nuestro propósito es ofrecerles herramientas reales para competir, formalizarse y crecer sin perder su identidad. Estas farmacias generan empleo, sostienen la economía local y merecen espacios de desarrollo profesional”, explica Elvis Chuco, fundador de Farmaniacos y organizador del evento.

Para inscripciones pueden contactarse al correo comercial@farmaniacos.com, a los teléfonos 997 786 224 o 993 025 543, o ingresar a www.farmaniacos.com/day.