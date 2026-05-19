Resumen

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Auditores de la Contraloría General se desplegaron a las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana para supervisar el uso adecuado de los más de S/ 1300 millones que vienen recibiendo del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
Auditores de la Contraloría General se desplegaron a las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana para supervisar el uso adecuado de los más de S/ 1300 millones que vienen recibiendo del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
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Auditores de la Contraloría General se desplegaron a las 43 municipalidades distritales de Lima Metropolitana para supervisar el uso adecuado de los más de S/ 1300 millones que vienen recibiendo del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), los cuales deben ser utilizados para cubrir las necesidades reales de los gobiernos locales.