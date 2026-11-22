Las altas temperaturas causan sed y cansancio, así como afectación a la piel. La sudoración excesiva, la humedad y el uso de ropa abrigadora favorecen la aparición de salpullidos, irritaciones y dermatitis, especialmente en niños y adultos mayores. Ante este escenario, el Seguro Social de Salud (EsSalud) brindó recomendaciones para proteger la piel y evitar complicaciones durante los días de intenso calor.

La doctora Giuliana Nieto, dermatóloga del Programa de Atención Domiciliaria (Padomi) de EsSalud, explicó que es posible realizar baños con agua fresca de dos a tres veces al día, pero el uso de jabón dermatológico debe limitarse a una sola vez por jornada, a fin de evitar la resequedad y proteger la barrera natural de la piel.

“Es fundamental no abrigar en exceso ni a los niños ni a los adultos mayores. Debemos vestirlos con prendas ligeras de algodón y evitar por completo la exposición directa al sol en menores de dos años”, señaló la especialista. Agregó que, en el caso de los niños pequeños, los baños deben ser rápidos y pueden repetirse durante el día para retirar el sudor y refrescar la piel.

Especial atención a los adultos mayores

En el caso de los adultos mayores, especialmente aquellos que permanecen en cama, el aseo debe ser cuidadoso y periódico. También es importante mantener las habitaciones ventiladas para reducir la sudoración excesiva y evitar que la humedad favorezca lesiones en la piel.

La dermatóloga precisó que las personas que utilizan pañal necesitan cambios frecuentes y una limpieza adecuada. Después de cada aseo, se recomienda aplicar una crema protectora a base de óxido de zinc para prevenir irritaciones, lesiones e infecciones asociadas a la humedad, como la dermatitis del pañal.

Hidratación y protección solar

El cuidado de la piel también requiere mantener una hidratación adecuada, mediante el consumo frecuente de agua segura. Asimismo, se aconseja evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., horas de mayor radiación.

Cuando sea necesario salir de casa, es importante utilizar protector solar con factor de protección superior a 50, sombreros de ala ancha y lentes con filtro UV para proteger las zonas expuestas.

La aparición de enrojecimiento persistente, ampollas, picazón intensa o fiebre son señales que no deben pasar inadvertidas y requieren evaluación médica oportuna. Una atención temprana permite evitar complicaciones como infecciones cutáneas y cuadros de deshidratación, sobre todo en las personas más vulnerables.